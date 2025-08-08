La Promessa anticipazioni 9 agosto: Don Rómulo trama un matrimonio segreto per Maria

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria vive un sogno inquietante in cui la sua vita si ribalta completamente. Don Rómulo nasconde un accordo con le sorelle, Catalina cerca di spodestare Cruz, e Manuel non nasconde il suo interesse.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Martina e Petra affrontano Ayala, minacciandolo di rivelare ai marchesi che si è avvelenato di proposito per far internare Martina, come confessato da Lorenzo. Il conte, però, convinto che sia un bluff, rifiuta di cedere al ricatto. Ignacio sottovaluta la loro determinazione, ma Don Alonso, venuto a conoscenza della situazione, convoca Ayala, dando modo a Martina e Petra di presentare prove schiaccianti contro di lui.

Le due dimostrano che Ayala ha mentito e si è avvelenato da solo, accusando ingiustamente Martina. Furioso e stanco, Don Alonso minaccia Ayala e gli ordina di lasciare la tenuta. Nel frattempo, Simona, Candela e Lope preparano il menù per il matrimonio di Catalina; la ragazza, leggendolo, è travolta da dolci ricordi del passato.

Una scena del sogno di Maria

Anticipazioni de La Promessa, il sogno capovolto: nobili e servitù invertiti

Maria Fernandez, dopo aver trascorso la notte a casa di Jana, si addormenta profondamente e si ritrova immersa in un sogno vivido e sorprendente: il mondo intorno a lei è completamente rovesciato. In questo universo capovolto, le gerarchie sociali sono invertite, e ciò che un tempo era servitù ora assume il ruolo di nobiltà, mentre i veri nobili vivono come semplici servitori.

Nel sogno, Maria è figlia di Don Rómulo, il potente e inquieto marchese de Luján, e di sua moglie Petra. La tensione nella villa è palpabile: Don Rómulo è agitato per l'imminente visita delle sue sorelle, Candela e Simona. Queste ultime, infatti, gli hanno prestato una somma ingente per risanare i problemi economici legati alla proprietà chiamata La Promessa. In cambio, Don Rómulo ha stretto un patto segreto: promettere la mano di Maria al marchese de Lugarda, un accordo mai rivelato né a sua moglie né alla figlia stessa.

In questo clima di intrighi, Catalina, la cameriera personale della marchesa Petra, trama nell'ombra per scalzare Cruz, la rigida governante della casa. Nel frattempo, Maria è corteggiata con dolcezza e ardore da Manuel, un giovane valletto fedele alla villa. I due si lasciano andare a un bacio appassionato che sembra promettere un amore sincero e proibito.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

Il sogno si interrompe bruscamente con Maria che si sveglia urlando, scossa e confusa. Jana, preoccupata, cerca di calmarla, ma proprio mentre le due ragazze iniziano a parlare, il silenzio viene rotto da passi lontani e un bussare deciso alla porta. All'improvviso, Petra fa irruzione nella stanza e nota un'uniforme da cameriera abbandonata su una sedia e fa di tutto per portarla via, nonostante l'opposizione di Catalina.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il sogno di Maria