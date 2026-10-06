La Promessa anticipazioni 7 ottobre: Curro rischia tutto per Angela, Maria ha un malore

La Promessa torna su Rete 4 mercoledì 7 ottobre con una puntata segnata dalla preoccupazione per Angela e da un improvviso malore di Maria Fernández, proprio quando Carlo sembra riuscire ad avvicinarsi a lei.

La Promessa torna in onda mercoledì 7 ottobre alle 19:40 su Rete 4 con una nuova puntata ricca di tensione. Al centro dell'episodio ci sono le condizioni di Angela, che spingono Curro a rischiare tutto per starle accanto, e il drammatico malore di Maria Fernández.

La Promessa anticipazioni: Curro sfida la sorveglianza per raggiungere Angela

Nella nuova puntata de La Promessa, le condizioni di Angela continuano a destare preoccupazione. Dopo il malore dei giorni precedenti, la ragazza deve seguire la cura prescritta dal medico, ma le gocce che le vengono somministrate hanno un effetto particolarmente forte.

Martina riesce infatti a convincere Angela ad assumere il farmaco, nonostante le sue perplessità. La giovane finisce però completamente stordita e appare priva di energie, alimentando ulteriormente la preoccupazione di chi le sta vicino.

Leocadia discute con Curro

A preoccuparsi soprattutto è Curro, che non riesce a rimanere lontano dalla ragazza. Il giovane, allarmato dalle sue condizioni, decide di rischiare e riesce a raggiungerla di nascosto per poterla accudire personalmente.

La situazione di Angela diventa così sempre più delicata, mentre Curro continua a cercare un modo per proteggerla nonostante le difficoltà e la necessità di muoversi senza attirare l'attenzione.

Maria Fernández perde i sensi davanti a Carlo

Nel frattempo, nei locali della servitù, Carlo continua a mostrarsi premuroso nei confronti di Maria Fernández. La giovane rimane inizialmente diffidente, ma qualcosa nel comportamento del valletto riesce gradualmente a cambiare il suo atteggiamento.

José Miguel Blanco interpreta Carlo

Maria rimane infatti colpita dal modo dolce e paziente con cui Carlo si rapporta ai bambini di Catalina. Questo atteggiamento la porta a guardarlo con occhi diversi e sembra avvicinarla alla possibilità di fidarsi nuovamente di lui.

Proprio nel momento in cui Maria sembra lasciarsi coinvolgere dalle emozioni, però, arriva un nuovo dramma. La giovane viene colta improvvisamente da un malore e perde i sensi davanti ai presenti.

Lo svenimento aggiunge ulteriore tensione alla situazione di Maria, che sta ancora cercando di gestire una gravidanza che non ha rivelato a Carlo. Il suo stato fisico rende sempre più difficile continuare a nascondere ciò che sta accadendo.