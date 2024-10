La Promessa, anticipazioni 8 ottobre: il destino di Curro appeso a un filo, Maria vuole andare via da Cordova

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 8 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il futuro di Maria è sempre più incerto. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Abel si oppone alla decisione del dottor Sandoval

Jana ha informato Maria che Cruz è irremovibile nella sua decisione di non riassumerla alla tenuta, sebbene sia stato ormai appurato che il prezioso orologio del Capitano sia stato trafugato da Pelayo. Questa notizia getta Maria Fernandez nello sconforto, spingendola a comunicare a Salvador la sua intenzione di lasciare la casa di Ramona per cercare lavoro altrove.

Tuttavia, Maria è consapevole delle difficoltà che l'attendono, sapendo che ormai è stata etichettata come una ladra e questa ingiusta fama le rende quasi impossibile trovare un impiego in un'altra tenuta della zona. La sua determinazione la mette di fronte a un futuro incerto, mentre Salvador si ritrova impotente di fronte alla situazione.

Curro è ancora in pericolo di vita

Nel frattempo, dopo aver completato l'operazione su Feliciano, il dottor Sandoval informa i marchesi che non sarà in grado di occuparsi di Curro e suggerisce di trasferirlo in ospedale per ricevere cure adeguate. Questa proposta, però, trova un ostacolo nell'opposizione di Abel, che contrasta fermamente la decisione, creando un nuovo conflitto tra i personaggi e complicando ulteriormente la già delicata situazione medica di Curro.