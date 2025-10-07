La Promessa anticipazioni 8 ottobre: Angela sfida Leocadia e incuriosisce Curro

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela prova a farsi accettare dai marchesi

Alla tenuta fa il suo ingresso un nuovo personaggio: Angela, la giovane figlia di Leocadia. Il suo arrivo inaspettato genera subito tensione, soprattutto con Alonso, che considera la mancanza di preavviso un segno di scarsa educazione e di disprezzo verso le regole della casa.

Angela studiava Giurisprudenza in Svizzera, ma ha deciso di lasciare gli studi, ritenendo che la madre l'avesse mandata lì solo per allontanarla. Leocadia, però, non accetta la scelta e, furiosa, promette di contattare il rettore per farla riammettere, imponendole ancora una volta la propria autorità.

Il confronto tra Leocadia e sua figlia continua senza tregua: la giovane resta convinta che sua madre l'abbia mandata in Svizzera solo per tenerla lontana da casa e controllarne le scelte. Leocadia, però, insiste nel spiegare che l'università di Zurigo è una delle migliori d'Europa, frequentata dalla più alta nobiltà del continente, e che il suo obiettivo era offrirle un futuro prestigioso e sicuro, indipendentemente dai suoi sospetti o sentimenti di ribellione.

Nel frattempo, Angela cerca di ambientarsi alla tenuta, tentando di farsi perdonare per l'arrivo improvviso che ha tanto irritato Don Alonso, il quale non ha nascosto il suo disappunto. Anche Curro, che inizialmente l'aveva scambiata per l'infermiera inviata dal dottore a curare Catalina, resta incuriosito e attratto dal fascino della giovane. Tra tensioni, sospetti e nuove dinamiche, la presenza di Angela sembra destinata a sconvolgere ulteriormente gli equilibri della tenuta.

