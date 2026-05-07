La Promessa anticipazioni 8 maggio: Angela diventa segretaria di Lorenzo

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alonso ufficializza la partenza del maggiordomo, scatenando i commenti velenosi del Duca de Carril. Intanto, Angela rientra a Palazzo ma deve piegarsi al volere di Lorenzo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel e Toño riescono a intercettare l'intruso, ma l'uomo fugge nel nulla. Il Marchesino ne è certo: non è un ladro comune, ma una spia interessata ai suoi brevetti aeronautici. Con la spedizione dei motori imminente, la sorveglianza diventa la priorità assoluta. Contemporaneamente, Curro, Pia e Lope affrontano una verità dolorosa.

Le rivelazioni sul quaderno dorato della gioielleria Llop indicano il Duca de Carril, padre di Vera, come un tassello chiave della rete criminale. Il gruppo è costretto a rivelare alla ragazza che proprio suo padre potrebbe essere il mandante dell'omicidio di Jana. Seguendo i consigli di Alonso e Simona, Adriano e Catalina accettano ufficialmente il titolo di Conti di Campos y Luján per proteggere il futuro dei loro gemelli. Leocadia e Lisandro intendono celebrare l'evento con un party sfarzoso.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Don Alonso annuncia l'addio del maggiordomo

Don Alonso riunisce la famiglia e gli ospiti per annunciare quello che molti già sussurravano: Don Romulo lascerà presto La Promessa. Il Marchese cerca di dare alla notizia un tono solenne e rispettoso, riconoscendo i decenni di dedizione del suo uomo più fidato.

L'annuncio viene però rovinato dal commento sprezzante di Lisandro. Il Duca definisce la partenza di Romulo un gesto di pura ingratitudine e un tradimento nei confronti del Marchese. Secondo la sua visione un servitore dovrebbe restare fedele e la scelta di Romulo di seguire l'amore per Emilia viene etichettata come una mancanza di rispetto.

Angela sarà la segretaria di Lorenzo

Leocadia ha riaccolto la figlia in casa, ma ha chiarito che non tornerà alla sua vita di privilegi. Per punirla della sua ribellione nei giardini, la ragazza dovrà lavorare duramente e dimostrare di meritarsi il posto nella famiglia. La giovane viene declassata e messa agli ordini di uno degli uomini più pericolosi della tenuta.

Angela viene nominata segretaria personale di Lorenzo. Il Capitano de la Mata, non vede l'ora di mettere alla prova la resistenza della giovane. Come primo incarico, Lorenzo le ordina di compilare tutti gli inviti per il party in onore del titolo nobiliare di Adriano e Catalina.