La Promessa anticipazioni 8 luglio: Manuel pronto a rinunciare alla sua grande passione per amore di Jana

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: La reputazione di Jana preoccupa sempre più i marchesi. Le voci che circolano tra le famiglie nobili rendono urgente bloccare le nozze con Manuel, ma lui non intende arrendersi.

Riassunto dell'episodio precedente:

Ricardo affronta Pelayo con decisione: il maggiordomo è furioso perché il giovane ha accompagnato Catalina a far visita a Romulo in prigione. Ricardo lo mette in guardia e lo invita a non raccontare nulla ad Alonso. Intanto, la marchesina è sempre più stanca: la gravidanza e l'incertezza sul futuro con Pelayo, che non ha ancora deciso se sposarla, la logorano.

Dopo lo scontro con Pelayo, Ricardo decide di affrontare Petra, che sta aiutando Santos a scoprire la verità sulla morte della madre. Petra ha chiesto a Cruz di fare pressioni su Ricardo. Nel frattempo, Manuel vince la gara di aviazione e Jana, superando le sue paure, assiste al trionfo. Tornati alla tenuta, i due festeggiano ma Petra critica Manuel per aver trascurato Romulo, la cui salute sta peggiorando.

Anticipazioni de La Promessa, Teresa confessa tutto a Ricardo: Marcelo è suo fratello

Lorenzo sorprende la duchessa de Carril con una dichiarazione inaspettata: è perfettamente a conoscenza che Vera è in realtà sua figlia. Un'informazione che mette la nobildonna con le spalle al muro e apre nuovi scenari su possibili ricatti o manovre future da parte del Capitano. Proprio quest'ultimo, poco dopo, si lancia in un'accusa clamorosa contro Ayala: secondo Lorenzo, l'uomo si sarebbe auto-avvelenato in passato solo per incolpare Martina e infangarne il nome.

Nel frattempo, Alonso e Cruz sono profondamente turbati dalle voci che circolano su Jana, voci che sembrano essere giunte alle orecchie delle famiglie degli amici di Manuel che li hanno visti insieme alla gara di aviazione. I due coniugi comprendono che il tempo stringe e che devono agire rapidamente per impedire a ogni costo le nozze tra il marchesino e la giovane domestica.

Tuttavia, Manuel, deciso a difendere il suo amore, gioca una carta pesantissima: annuncia di essere disposto a rinunciare alla sua più grande passione, l'aviazione, pur di ottenere l'approvazione dei genitori alle nozze con Jana. Una proposta che lascia i marchesi spiazzati, costringendoli a riflettere sulla forza dei sentimenti del figlio.

Contemporaneamente, il giovane marchesino cerca di trovare una via d'uscita per salvare Romulo, finito in carcere. Manuel fa una proposta a Burdina, il suo piano è audace, ma estremamente rischioso Nel cuore della tenuta, anche Teresa trova il coraggio di confessare a Ricardo che Marcelo non è suo marito, come tutti avevano creduto, ma suo fratello. Infine, un momento di paura scuote tutti: Catalina cade rovinosamente, facendo temere il peggio per la sua gravidanza. Fortunatamente, l'incidente non ha conseguenze gravi.

