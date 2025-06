La Promessa anticipazioni 8 giugno: Jana sfida Don Alonso e Cruz, Catalina lascia libero Pelayo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Don Rómulo e Pia visitano Manuel in carcere, Catalina prende una decisione importante.

La Promessa torna su Rete 4 domani, domenica 8 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana rifiuta l'offerta di Don Alonso, Alaya e Margherita restano senza cuoco alla vigilia delle nozze.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz e Alonso si recano in caserma per far visita a Manuel, che chiede loro di prendersi cura di Jana e di sostenerla in sua assenza. La marchesa viene a sapere che Pia, creduta morta, è in realtà ancora viva e finge di solidarizzare con la cameriera, ma nel frattempo prepara un piano contro di lei e Jana.

La marchesa suggerisce a Alonso di sfruttare questa occasione a proprio vantaggio per liberarsi una volta per tutte di Jana. Rómulo informa l'intera servitù del ritorno di Pia, mentre Ricardo si sente tradito per non essere stato informato prima. Alonso offre a Jana una somma di denaro in cambio della sua partenza immediata, intimandole di lasciare Manuel.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

Anticipazioni de La Promessa: Catalina lascia Pelayo libero di scegliere

Don Rómulo e Pia vanno a trovare Manuel in carcere e lo rassicurano, spiegandogli che Don Alonso, Cruz e gli altri stanno facendo di tutto per scoprire il vero assassino di Gregorio, in modo da scagionarlo e ottenere la sua scarcerazione. L'arresto del marchesino ha causato grande scompiglio.

Ayala è convinto che proprio per questo motivo il cuoco che aveva ingaggiato per il suo matrimonio con Margarita abbia deciso di non lavorare più per lui. Il nobile sfoga tutto il suo risentimento e si scaglia contro tutti, mentre la futura sposa cerca una soluzione per placare la situazione.

Martina è sempre più preoccupata per la crescente complicità tra Curro e Julia; teme che Julia stia puntando al baronetto con l'intento di rovinare la loro relazione. Catalina confida a Pelayo di non voler rivelare ad Adriano la sua gravidanza. Il mezzadro, padre del bambino, ha lasciato il paese e lei non ha alcuna intenzione di cercarlo.

La marchesina lascia a Pelayo la decisione sul futuro della loro relazione e del matrimonio, dicendo che accetterà qualunque scelta lui voglia fare. Nel frattempo, Jana prende una decisione che sconvolge i piani dei marchesi: l'Exposito rifiuta con fermezza l'offerta di denaro fatta da Don Alonso e Cruz, dichiarando di non voler accettare nulla che possa allontanarla da Manuel.