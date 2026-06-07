La Promessa anticipazioni 8 giugno: Enora scopre il dolore segreto di Manuel

Nella puntata dell'8 giugno de La Promessa, Enora si avvicina sempre più a Manuel e scopre il suo dolore nascosto: il giovane non ha ancora superato la perdita di Jana.

Nelle anticipazioni de La Promessa di lunedì 8 giugno, i sentimenti tornano al centro della scena. Enora si ritrova a osservare da vicino Manuel e a comprendere quanto il giovane sia ancora segnato da una ferita profonda legata al suo passato. Nel frattempo Catalina e Adriano sono pronti a sfidare il potere del barone.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'intuizione di Simona si rivela miracolosa: il dottor Guillén riesce a domare la febbre altissima di Raffaella, strappandola a un tragico destino e salvando la figlia di Catalina. Tuttavia, l'intera vicenda avrà presto conseguenze devastanti per la stessa Simona e per Don Ricardo. Nel frattempo, la passione segreta tra Angela e Curro comincia a lasciare tracce nei corridoi del Palazzo. Preoccupata per la reputazione della figlia, Leocadia chiede a Don Lorenzo di intervenire.

Il Capitano accetta, ma coglie l'occasione per lanciare una bomba che lascia la nobildonna di stucco: Lorenzo dichiara di voler sposare Angela. Leocadia si oppone fermamente a questo assurdo matrimonio. Curro continua senza sosta la sua crociata contro il patrigno per inchiodarlo per l'omicidio di Jana. Tra i due scoppia un durissimo scontro verbale, ma a stroncare l'impeto del giovane interviene Don Cristóbal. Il maggiordomo prende le difese di Lorenzo e rimette duramente al suo posto l'ex baronetto, ricordandogli con fermezza la sua posizione subalterna nella gerarchia del Palazzo.

Catalina e Adriano

La Promessa anticipazioni, Catalina e Adriano non si fermano: la guerra al barone continua senza tregua

Le stanze della contessa tornano finalmente a respirare. La piccola Raffaella migliora sensibilmente ed è tutto merito del coraggioso dottor Guillén, il quale ha dimostrato una schiena d'acciaio non facendosi minimamente intimorire dalle minacce e dal blocco del Barone de Valladares. Questo miracolo medico ridona finalmente la serenità a Catalina e Adriano, che possono riabbracciare la loro bambina dopo ore di puro terrore.

La guarigione della neonata, però, non spegne la sete di giustizia dei giovani direttori. Al contrario, l'infame mossa del Barone di negare le cure alla piccola rafforza la decisione di Catalina e Adriano di non cedere in alcun modo alle minacce del nobile. La riforma agraria e l'aumento dei salari per i mezzadri andranno avanti a qualunque costo: il tentativo di Valladares di piegarli usando la vita di una bambina ha solo ottenuto l'effetto opposto.

Toño è interpretato da Álvaro Quintana

L'adrenalina è ancora altissima sulla pista di atterraggio. Manuel, Enora e Toño festeggiano il grande successo del volo di collaudo del motore, un'impresa che ha dimostrato la genialità del loro team. Finita la paura, i tre si mettono subito alla lavagna tecnica e discutono con entusiasmo sul nuovo motore che costruiranno insieme.

Subito dopo i festeggiamenti. Toño decide di aprire il suo cuore a Manuel e gli parla apertamente del suo amore per Enora, confessandogli l'incredibile sintonia nata tra loro e il recente bacio appassionato. Tuttavia, Manuel invita l'assistente alla massima prudenza, esortandolo a non correre troppo e a capire bene, prima di esporsi, se i suoi sentimenti siano o meno ricambiati dalla ragazza.

Durante un'intensa conversazione a tre, Enora si rende conto di quanto Manuel sia ancora profondamente triste. La ragazza capisce che, nonostante l'adrenalina del volo appena compiuto, il cuore del giovane Luján sanguina ancora per la tragica perdita di Jana.