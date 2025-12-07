La Promessa anticipazioni 8 dicembre: Jana non si nasconde più e svela la sua identità a Cruz

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Jana trova finalmente il coraggio di rivelare la sua identità a Cruz e di accusarla della morte di Dolores e Tomás.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Samuel e María portano il vaso al conte di Monteverde, ma lui non crede alla loro versione e li scambia per ladri.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Marcelo decide di lasciare la tenuta per sfuggire agli uomini dei duchi di Sarabia e de Carril. Dopo aver salutato la servitù, si prepara a partire, desiderando solo trascorrere in serenità gli ultimi giorni a La Promessa, mentre Petra attribuisce la sua partenza al rapporto con Teresa e Santos continua con le sue frecciate. Intanto, Jana ritrova nuove energie dopo essersi confrontata con Leocadia e averle rivelato la verità su Dolores e su Curro.

Ora è pronta ad affrontare Cruz e a svelarle la propria identità, ma prima deve ottenere il consenso di Curro, contrariato per la sua confessione a Leocadia. Jana, Teresa e Marcelo scoprono poi una stanza segreta negli appartamenti di Cruz, dove trovano prove della prigionia di Dolores; per questo Jana decide di mostrarla anche a Maria. Nel frattempo Curro, informato da Angela delle trame di Cruz e Lorenzo, affronta il Capitano, rifiutandosi di sposare una donna solo per la sua posizione economica.

Ana interpretata da Malania Cruz

La Promessa anticipazioni: determinata a riconquistare Ricardo, Ana fa leva sui ricordi del passato e tra loro scatta un bacio travolgente

Catalina sorprende Padre Samuel mentre sta rubando un prezioso vaso. Dopo averlo interrogato, la marchesina scopre che il ricavato della vendita sarebbe servito ad aiutare i poveri di Luján. Così, con l'aiuto di María e Rómulo, decide di vendere comunque il vaso e di dividere il denaro tra i poveri e la servitù.

María e Samuel portano l'oggetto al conte di Monteverde e gli spiegano l'accordo preso con Catalina. Il nobile, però, non crede alla loro versione dei fatti e li scambia per due ladri. Finge di voler chiamare Catalina per avere conferma, ma di nascosto contatta invece la Guardia Civile. Nel frattempo, Ana continua a tentare di riconquistare Ricardo: gli porta un regalo e riporta la conversazione ai tempi in cui erano innamorati.

Travolti dai ricordi, i due finiscono per scambiarsi un bacio appassionato. Santos, che li osserva di nascosto, si riempie di gioia: spera che i suoi genitori si siano finalmente riavvicinati e che possano tornare a essere una famiglia. Intanto, Jana trova il coraggio di compiere un gesto decisivo: rivela a Cruz la sua vera identità, le confessa che lei e Curro sono fratelli e la accusa di aver ucciso sua madre Dolores e Tomás.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana e Curro riescono a scappare dalla camera segreta proprio quando Cruz arriva nella sua camera.