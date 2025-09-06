La Promessa anticipazioni 7 settembre: José Juan tenta di uccidere Martina

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Julia corre in aiuto di Martina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Petra rivela a Pia che la moglie di Ricardo non è mai morta, smentendo la versione sostenuta per anni dal maggiordomo. Incredula, Pia comincia a dubitare e decide di indagare, chiedendo chiarimenti a Ricardo: l'uomo nega con fermezza, sostenendo che sua moglie è davvero deceduta. Il Duca de Carril è arrivato alla tenuta per proporre un affare ad Alonso.

La sua improvvisa visita ha unito Vera e Marcelo che hanno scoperto di avere nell'uomo un nemico comune. I due camerieri vorrebbero denunciarlo ma Teresa e Lope li invitano ad essere prudenti. Parallelamente, Curro e Julia rifiutano un matrimonio imposto, mentre José Juan pianifica una mossa che rischia di mettere in pericolo la vita di uno dei protagonisti.

Martina De Luján interpretata da Amparo Piñero

La Promessa anticipazioni: Jana torna a casa e riabbraccia Manuel

José Juan considera Martina un ostacolo al matrimonio tra Julia e Curro, convinto che quest'ultimo sia innamorato della cugina di Catalina. Il fratello di Paco, a questo punto, prende una decisione drammatica: per portare a termine il suo piano, Martina deve sparire, e decide quindi di ucciderla. Mentre sta per premere il grilletto contro la giovane, José Juan viene fermato da Julia, che corre subito ad avvertire Curro di quanto sta accadendo.

Il baroncino, messo di fronte alla gravità della situazione, prende una decisione netta. Nel frattempo Jana fa ritorno a palazzo. Manuel può finalmente tirare un sospiro di sollievo e stringere la sua fidanzata in un abbraccio, condividendo la gioia del momento anche con il resto della servitù. Tuttavia, Cruz si indigna perché Jana ha scelto di salutare prima Manuel e i camerieri, senza correre immediatamente da lei per chiederle scusa.

Stanca di questi continui soprusi, Jana decide una volta per tutte di mettere le cose in chiaro, dichiarando apertamente a Cruz che non tollererà più simili mancanze di rispetto. Intanto, Jana affida a Maria Fernández una misteriosa richiesta, mentre Petra continua a minacciare Ricardo di rivelare a Santos la verità su sua madre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana tona a casa e viene accolta con gioia da Curro.