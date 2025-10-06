La Promessa anticipazioni 7 ottobre: Angela fa una rivelazione a sua madre Leocadia

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la contrarietà di Leocadia alla decisione della figlia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il viaggio di nozze di Jana e Manuel si è concluso e, dopo aver salutato con affetto ad Antonio e Nica, i due contadini che li hanno accuditi, sono tornati alla tenuta. Qui Jana sorprende Manuel con una notizia straordinaria: è incinta, riempiendo di gioia il giovane marchesino.

Tuttavia, per Cruz e Alonso questa novità è difficile da accettare, soprattutto perché i Luján affrontano uno scandalo legato al matrimonio di Manuel con un'ex cameriera. Le ripercussioni economiche iniziano subito: il signor Durán, contrariato, interrompe i rapporti commerciali, mettendo a rischio la stabilità finanziaria della famiglia.

Leocadia, Cruz e Manuel

La Promessa anticipazioni: Il ritiro dagli studi in Svizzera di Angela

Nei giorni scorsi, alla tenuta è arrivato un nuovo personaggio, senza alcun preavviso. Si tratta della giovane figlia di Leocadia, la cui presenza ha subito suscitato tensione. Il suo arrivo improvviso ha infastidito Alonso, che ha interpretato il gesto come un segno di mancanza di rispetto e di cattiva educazione.

Angela frequentava la facoltà di Giurisprudenza in Svizzera, ma ha scelto di abbandonare gli studi, convinta che quella destinazione così lontana dalla Spagna fosse solo un pretesto della madre per tenerla distante. Nonostante le spiegazioni, Leocadia rifiuta di accettare la decisione della figlia e le annuncia la propria intenzione di contattare il rettore per farla riammettere, ribadendo che Angela non ha alcun diritto di scegliere per conto suo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz è indignata per la pubblicazione della rivista e Alonso teme che la notizia finisca per influenzare i suoi affari.