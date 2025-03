La Promessa, anticipazioni 7 marzo: Lope viene a conoscenza di verità inaspettate e delicate

Nella puntata de La Promessa, in onda venerdì 7 marzo alle 19.40 su Rete 4, ne vedremo delle belle e il protagonista di tutto questo sarà Lope. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il ragazzo farà una scoperta sconvolgente che vedrà come oggetto principale l'avvelenamento di don Ignacio. L'uomo scoprirà qualcosa che potrebbe mettere a repentaglio non solo la sua sicurezza, ma anche quella di tutti coloro che vivono nella tenuta.

Anche la situazione di Martina si farà piuttosto complessa e molte persone decideranno di intervenire per cercare di aiutarla. Allo stesso tempo, Lope, che da poco stava tornando ad essere padrone della sua vita, verrà colpito all'improvviso, in maniera del tutto inaspettata.

La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, abbiamo potuto assistere all'arrivo di Maria Antonia, la quale si è recata alla tenuta per stare vicino a Cruz, con cui ha un bellissimo rapporto fin dalla loro infanzia. La padrona di casa è infatti demoralizzata per via della partenza del figlio per la guerra e rischia di cadere in depressione.

Maria ha però colpito anche don Alonso, il quale ha cominciato a corteggiarla e i due si sono fatti prendere dalla passione. Hanno capito che tutto questo non poteva continuare ad esistere ed entrambi sono usciti sconfitti da questa storia. Maria viene invitata dall'uomo a lasciare la tenuta, ma sarà proprio Cruz a fermarla ed è proprio per questo che fra i due ex amanti la situazione si farà particolarmente incandescente.

Anticipazioni de La Promessa: Martina è in difficoltà

Un'altra situazione piuttosto delicata è quella che vede come protagonista Martina. Nella sua stanza è stata trovata una bottiglia di cicuta e Margarita pensa quindi che la figlia abbia nelle sue intenzioni più profonde il desiderio di uccidere don Ignazio. Per fortuna, in suo soccorso arriverà Catalina che, insieme a Simona, cercherà di dare manforte alla giovane ragazza.

Come detto prima, Lope verrà aggredito alle spalle da qualcuno, il quale si rivelerà poi essere Romulo. L'uomo intende sbarazzarsi del giovane ragazzo ed è proprio per questo motivo che Lope si ritroverà ad un bivio.