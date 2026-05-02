La Promessa anticipazioni 3 maggio: Curro rischia tutto ma Esmeralda lo incastra

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro rivela il suo vero nome a Esmeralda, ma il piano fallisce. Intanto, Teresa ascolta il segreto di Emilia e lo confessa a tutta la servitù.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Mentre Manuel e Toño lavorano ai dettagli finali dei motori, un'ombra misteriosa spia ogni loro mossa dall'oscurità dell'hangar. La situazione offre a Curro un'occasione inaspettata. Il ragazzo si offre di dare la caccia all'intruso, ma la sua è una scaltra messinscena: usa il pretesto dell'inseguimento per allontanarsi dalla tenuta e raggiungere la gioielleria Llop.

Curro è una furia e intende affrontare Esmeralda per strapparle il nome del mandante dell'omicidio di sua sorella. Tuttavia, Lope è convinto che l'amico, accecato dalla sete di giustizia, stia cadendo in una trappola mortale. Affrontare una donna legata a reti di sicari e veleni senza alcuna protezione è una missione suicida. Mentre Curro corre verso la verità, il rischio che la gioielleria diventi il teatro di una nuova tragedia è altissimo.

Romulo ed Emilia

La Promessa anticipazioni: Curro cerca di estorcere la verità da Esmeralda ma fallisce

Curro decide di giocare il tutto per tutto: mentre trattiene Esmeralda nell'hangar, arriva a rivelarle la sua vera identità e il suo legame con Jana, sperando che la verità lo aiuti a ottenere informazioni sull'omicidio della sorella. Tuttavia, nonostante il rischio enorme, la gioielliera rimane in silenzio e Curro non ottiene le risposte desiderate.

Sconvolto dal fallimento, Curro si confida con Lope. Il cuoco va su tutte le furie: i due discutono animatamente sull'errore dell'ex baronetto. Lope sottolinea il pericolo mortale: ora che Esmeralda conosce il suo vero nome, Curro è un bersaglio facile per chiunque voglia nascondere i segreti del bracciale al cianuro. L'audacia di Curro si è trasformata in un autogol clamoroso.

Jacobo Monteclaro è Gonzalo Ramos

L'ira di Martina contro Jacobo

Martina scopre che Jacobo ha agito ancora una volta come una spia, rivelando al Duca Lisandro tutti i dubbi e il malcontento di Catalina e Adriano. L'offesa subita da Adriano per il nome del casato è diventata un caso. Martina affronta Jacobo con una durezza mai vista, ordinandogli di non intromettersi mai più nelle faccende della famiglia Luján, altrimenti Il loro rapporto sarà compromesso, per sempre.

Il segreto è svelato: tutti sanno dell'addio di Romulo

Mentre si trova nei pressi delle stanze di Catalina, Teresa ascolta per caso una conversazione privata tra Emilia e la marchesina. Le due discutono apertamente della decisione di Emilia di partire con Don Romulo per lasciare definitivamente La Promessa e rifarsi una vita insieme. Incredula, Teresa non riesce a tenere il segreto e corre a riferire tutto agli altri membri della servitù. La notizia della partenza imminente di Romulo colpisce il personale come un fulmine a ciel sereno

Lorenzo visita Angela

Mentre continua il suo sciopero della fame e del freddo nei giardini, Angela riceve la visita inaspettata di Lorenzo. Il Capitano de la Mata nota subito che la giovane non gode affatto di ottima salute: le forze le stanno mancando e il freddo notturno sta peggiorando le sue condizioni. Lorenzo userà questa fragilità per colpire Leocadia o mostrerà un briciolo di pietà per la ragazza?