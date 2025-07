La Promessa anticipazioni 7 luglio: Maria spinge Teresa a rivelare il segreto su Marcelo

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ricardo si scaglia contro Pelayo per aver accompagnato Catalina a visitare Romulo.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo l'appello disperato di Santos, deciso a scoprire la verità sulla morte della madre, Cruz mette sotto pressione Ricardo, che però continua a tacere. Il maggiordomo, intanto, racconta a Maria di aver visto Marcelo baciare Raquel, scena che lo ha sconvolto a tal punto da pensare di licenziarlo. Tutti credono che Marcelo sia il marito di Teresa, ma in realtà è suo fratello. Maria decide allora di parlarne con Teresa.

Nel frattempo, Martina, Curro e Julia riescono a chiarirsi, ristabilendo la serenità. Catalina, con il sostegno di Pelayo, confessa a Romulo di essere incinta. Santos sospetta sempre più di Ricardo, mentre Lorenzo ha uno scontro con Ayala: vuole ritrovare Margarita, fuggita per evitare il matrimonio. Jana, infine, rifiuta di accompagnare Manuel a una gara di aviazione.

Pelayo Gómez interpretato da Michel Tejerina

Anticipazioni de La Promessa: Manuel vince la gara, Jana lo sorprende e lo accompagna

Ricardo affronta Pelayo con durezza: il maggiordomo è furioso perché il ragazzo ha accompagnato Catalina a far visita a Romulo, rinchiuso in prigione. Ricardo lo mette in guardia e gli consiglia caldamente di non raccontare nulla ad Alonso. Nel frattempo, la marchesina si sente sempre più stanca: la gravidanza e le preoccupazioni legate al futuro con Pelayo, che ancora non ha deciso se sposarla, la stanno provando fisicamente ed emotivamente.

Dopo il duro confronto con Pelayo, Ricardo decide che è arrivato il momento di affrontare Petra. La donna sta aiutando Santos, intenzionato a scoprire la verità sulla morte della madre. Petra, infatti, ha chiesto a Cruz di fare pressione su Ricardo, affinché confessi le sue eventuali responsabilità. Intanto, Manuel vince la gara di aviazione a cui ha partecipato. A sorpresa, ad assistere al suo trionfo c'è anche Jana, che all'ultimo momento ha messo da parte le sue paure e ha deciso di accompagnarlo.

Tornati alla tenuta, i due fidanzati festeggiano la vittoria. La loro felicità ed esuberanza non passano inosservate agli occhi di Petra, che subito si lamenta con Cruz. La donna critica anche Manuel per essere partito senza preoccuparsi delle condizioni di Romulo, ancora in prigione e con la salute che peggiora di giorno in giorno, cosa che lo ha spinto a fare testamento.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

Nel frattempo, Maria sprona Teresa a confessare finalmente a Ricardo la verità sulla sua relazione con Marcelo. Il maggiordomo, dopo averlo visto baciare una cameriera, stava per licenziarlo. Ora Maria chiede a Teresa di spiegare a Ricardo che lei e Marcelo non sono una coppia come hanno fatto credere a tutti, ma fratello e sorella.