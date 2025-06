La Promessa anticipazioni 7 giugno: Alonso offre una somma di denaro a Jana per sparire per sempre

La Promessa torna su Rete 4 domani, venerdì 6 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana viene fermata da Curro mentre cerca di aiutare Manuel, finito in prigione.

Riassunto dell'episodio precedente

Martina è sempre più gelosa di Julia, nonostante le continue rassicurazioni da parte di Curro, e fraintende un gesto affettuoso tra i due. Don Ricardo scopre che Pia è ancora viva. Lei e Romulo gli spiegano che le minacce di Gregorio li avevano spinti a inscenare la sua morte per proteggerla.

Nel frattempo, dopo l'arresto di Manuel, Jana non è riuscita a vedere il suo fidanzato. La Exposito vorrebbe precipitarsi in caserma per stargli accanto, ma Curro la ferma, preoccupato per le possibili conseguenze. Intanto, Alonso si muove immediatamente, iniziando a contattare i suoi amici più influenti nel tentativo di ottenere la scarcerazione del figlio.

Anticipazioni de La Promessa della puntata del 7 giugno: Una visita al prigioniero

Cruz e Alonso si recano in caserma per far visita a Manuel, il giovane, sospettato di aver ucciso Gregorio, è stato arrestato dal sergente Burdina. Durante l'incontro, il De Luján chiede con insistenza di prendersi cura di Jana e di sostenerla in sua assenza. Manuel è profondamente preoccupato, non solo per la sua situazione, ma anche per la sorte della donna che ama.

La marchesa finge di sostenere Pia, ma ha un piano

Manuel teme che Cruz possa approfittare della sua momentanea assenza per ostacolare ancora una volta la loro relazione. Solo pochi giorni prima, infatti, la marchesa aveva impedito con ogni mezzo il matrimonio tra lui e Jana, arrivando persino a corrompere il parroco.La situazione si complica ulteriormente quando Cruz viene a sapere che Pia, creduta morta, è in realtà ancora viva.

La marchesa, con la sua consueta abilità nel celare le vere intenzioni, finge solidarietà e comprensione verso Pia, mentre in segreto trama contro di lei. Non perde tempo a coinvolgere Alonso, suggerendogli di sfruttare questa occasione a proprio vantaggio per liberarsi una volta per tutte di Jana, considerata una minaccia all'onore e alla stabilità della famiglia De Luján.

Don Ricardo Pellicer

La 'proposta indecente' di Alonso

Nel frattempo, alla Promessa, Romulo convoca l'intera servitù per comunicare la sorprendente notizia del ritorno di Pia. Se alcuni ne sono sollevati e felici, non tutti la prendono bene: Ricardo, in particolare, reagisce con rabbia e frustrazione, sentendosi tradito per non essere stato informato prima. Poco dopo, Alonso affronta direttamente Jana.

Con tono autoritario e distaccato, le propone una cospicua somma di denaro in cambio della sua partenza immediata, intimandole di non sposare Manuel. È un tentativo chiaro di allontanarla dalla vita del figlio, senza alcun riguardo per i veri sentimenti che li legano. Jana, ancora una volta, si ritrova sola a fronteggiare le pressioni della famiglia De Luján, ma potrebbe ancora una volta sorprendere tutti grazie al suo amore per Manuel e alla sua determinazione.