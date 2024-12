La Promessa, anticipazioni 7 dicembre: Jimena minaccia la relazione di Jana e Manuel, Cavendish furioso

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale di Rete 4.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 7 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Abel sostiene la relazione di Jana e Manuel. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Petra osserva con crescente gelosia l'atteggiamento di Ayala, che si è avvicinato a Margarita su richiesta di Alfonso, invitandola a una festa. La domestica teme che la vicinanza tra Ayala e Margarita possa minacciare il suo legame con il conte. Tuttavia, Ayala non sembra essere turbato dalla gelosia di Petra e si concentra su un obiettivo ben preciso.

Il conte non è attratto da Margarita, ma il suo avvicinamento nasconde un piano ben più complesso. Sfruttando la posizione della donna che ha ereditato parte delle quote de La Promessa dopo la morte del marito, Ayala mira a colpire Cruz, colpevole di aver procurato la morte di Feliciano, figlio di Petra e Ayala.

Cavendish teme il coinvolgimento di Lorenzo nel traffico d'armi

Anticipazioni de La Promessa: Cavendish scopre il coinvolgimento di Don Lorenzo nelle marmellate

Il ritorno di Jimena alla tenuta scatena un'ondata di preoccupazione in Jana e Manuel, che temono che la sua presenza possa minare la loro relazione appena rinata. Entrambi sono alle prese con la crescente tensione, consapevoli che la figura di Jimena, legata al passato di Manuel, potrebbe creare nuovi problemi.

Tuttavia, Abel interviene per cercare di calmare gli animi, rassicurando Jana e Manuel che, nonostante tutto, lui li sostiene e non permetterà che Jimena interferisca nel loro legame. Un'altra onda di preoccupazione arriva quando Mr. Cavendish scopre che Don Lorenzo è entrato ufficialmente nel business delle marmellate. La notizia crea nuove tensioni, poiché Cavendish vede l'ingresso di Lorenzo come una minaccia al traffico illecito di armi che si nasconde dietro la produzione delle marmellate.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina e il marchese sono preoccupati per la guerra.