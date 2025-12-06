La Promessa anticipazioni 7 dicembre: Curro dice no al matrimonio combinato da Cruz e Lorenzo

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana mostra a Maria la stanza segreta di Cruz, dove Dolores era stata rinchiusa.

Jana cerca un'alleata nella sua lotta contro Cruz e pensa di averla trovata in Leocadia, acerrima nemica della marchesa. A lei rivela la verità sul proprio passato: la madre Dolores e il fratello rapito, oggi conosciuto come Curro, consegnato anni prima a Eugenia, sorella di Cruz. Tuttavia, quando Leocadia viene a sapere tutto, mostra un atteggiamento freddo e ambiguo, deludendo le aspettative di Jana, che sperava nel suo sostegno.

Intanto Catalina vuole vendere un prezioso vaso per aiutare i poveri e la servitù, mentre la situazione economica della tenuta peggiora sempre più. Alonso, disperato, chiede a Catalina i suoi gioielli da mettere in vendita, e la giovane acconsente, imitata poi da Martina. Nel frattempo, Ana ha un malore che preoccupa Santos ma le permette di avvicinarsi a Ricardo.

Marcelo ha preso la difficile decisione di asciare la tenuta per mettersi in salvo dagli uomini del duca di Sarabia e da quelli del duca de Carril. Il fratello di Teresa ha salutato tutta la servitù e tra pochi giorni partirà. Mentre Petra attribuisce l'addio di Marcelo al suo rapporto con Teresa, Santos non risparmia le sue battute sarcastiche, mentre Marcelo desidererebbe soltanto trascorrere in pace gli ultimi giorni a La Promessa.

Il confronto con Leocadia e la scelta di rivelarle tutto sul proprio passato, sulla madre Dolores e su Curro, hanno dato nuova forza a Jana. Ora la moglie di Manuel è decisa a fare un passo ulteriore: affrontare una volta per tutte Cruz e svelarle la sua vera identità, insieme all'intera verità sul suo passato. Prima, però, dovrà ottenere il consenso di Curro, che non ha affatto gradito il fatto che lei abbia confidato a Leocadia la natura del loro legame familiare.

Jana, Teresa e Marcelo hanno scoperto l'esistenza di una stanza segreta negli appartamenti di Cruz: un ambiente senza finestre in cui hanno trovato tracce che confermano che Dolores è stata rinchiusa proprio lì. Jana decide quindi di portarci anche Maria, convinta che quel nascondiglio sia stato usato da Cruz per farla franca riguardo all'omicidio di Tomás.

Dopo aver scoperto, grazie ad Angela, che Cruz e Lorenzo stanno preparando il suo matrimonio con una ricca ereditiera, una delle figlie dei duchi de Castrovejo, senza il suo consenso, Curro, dopo la marchesa- che si è finta indignata urlando la sua innocenza - ha deciso di affrontare il Capitano per fargli capire chiaramente che non sposerà una donna che non ama.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il Marchese parla dei problemi economici della promessa con Romulo.