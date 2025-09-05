La Promessa anticipazioni 6 settembre: Pia affronta Ricardo dopo le rivelazioni di Petra

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Pia decide di affrontare l'uomo per scoprire la verità e capire chi le sta mentendo.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Vera e Marcelo affrontano il loro nemico comune, il Duca de Carril.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Cresce la preoccupazione di Manuel e della servitù per l'assenza di Jana, fuggita dopo aver scoperto che Cruz e Manuel volevano costruirle un passato conforme al rango nobiliare che avrebbe assunto sposando il marchesino. Alla tenuta arriva una telefonata dall'ospedale: Alonso viene informato di una giovane ricoverata in stato di incoscienza.

Il marchese avvisa Manuel, che corre temendo sia Jana, mentre a casa tutti trattengono il fiato. Cruz è convinta si tratti della ragazza di cui pensava di essersi liberata. Nel frattempo, Petra ha nuove informazioni sulla moglie di Ricardo. Petra minaccia di rivelare la verità a Santos, ma Ricardo sembra riluttante a svelare la verità sulla donna che tutti credono morta.

Curro interpretato da Xavi Lock

La Promessa anticipazioni: José Juan prende una decisione rischiosa: punirà Curro?

Petra ha rivelato a Pia che la moglie di Ricardo, con cui Pia ha iniziato una romantica storia d'amore, non è mai morta, contrariamente a quanto il maggiordomo aveva fatto credere in tutti questi anni. Sebbene Pia inizialmente respinga l'idea, il dubbio comincia a insinuarsi nella sua mente e decide di indagare per scoprire se Ricardo le stia mentendo o se Petra le abbia detto l'ennesima bugia per farla soffrire.

Pia affronta quindi Ricardo, ma l'uomo smentisce le accuse di Petra, ribadendo con fermezza che sua moglie è realmente morta anni fa. Vera e Marcelo hanno un nemico comune: il Duca de Carril. La sua improvvisa visita alla tenuta per proporre un affare a Don Alonso ha sconvolto entrambi. Vera è figlia del Duca, mentre Marcelo è stato in passato vittima delle sue crudeltà e malvagità.

Nonostante i consigli di Teresa e Lope, i due sono decisi a denunciare il Duca e non intendono arrendersi. Curro e Julia continuano a resistere alle pressioni: nonostante le ingerenze di Lorenzo e José Juan, rifiutano l'idea di sposarsi e di entrare in un matrimonio senza amore. Intanto, José Juan, autorizzato dal Capitano a punire Curro, prende una decisione estremamente pericolosa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Donna Petra continua ad essere arrogante con Donna Pia.