La Promessa anticipazioni 5 settembre: Lorenzo scopre la fuga di Angela e Curro

Lorenzo collega l'assenza di Angela e Curro e intuisce la verità sulla loro fuga, mentre Petra viene licenziata e Teresa diventa la nuova governante. Intanto Jacobo indaga sulle lettere di Catalina.

Le anticipazioni de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4, sono ancora incentrate sul licenziamento di Petra e sulla reazione della servitù alla decisione di affidare a Teresa il ruolo di nuova governante della tenuta. Nel frattempo, il Capitano Lorenzo capisce che Angela e Curro si sono allontanati insieme, mentre Jacobo si avvicina sempre più alla verità sulla sorte di Catalina.

La Promessa anticipazioni: Cristóbal comunica alla servitù il nome della nuova governante

La spietata campagna condotta da Leocadia contro Petra arriva al suo drammatico epilogo. Nonostante Cristóbal abbia riconosciuto l'impegno della donna, tornata al lavoro subito dopo la grave malattia, la decisione nei suoi confronti è ormai presa. Leocadia riesce infatti a raggiungere il suo obiettivo e ottiene il benestare definitivo per allontanare la storica governante. Petra, da sempre profondamente legata al ricordo della Marchesa Cruz, viene quindi considerata una presenza da eliminare dalla tenuta.

Sarà proprio Cristóbal a comunicare a Petra il suo licenziamento, senza lasciarle alcuna possibilità di tornare sui suoi passi. Per la donna si tratta di un momento particolarmente doloroso, dopo tutto il tempo trascorso al servizio della famiglia. Poco dopo, Cristóbal riunisce la servitù per comunicare anche chi sarà la nuova governante. A prendere il posto di Petra è Teresa, una scelta che lascia i domestici completamente sorpresi e sconcertati.

Curro e Ángela mentre si baciano nella soap opera spagnola La Promessa.

Lorenzo scopre la fuga di Angela e Curro

Nel frattempo, anche al piano nobile della tenuta si apre un nuovo fronte di tensione. Lorenzo nota infatti l'assenza contemporanea e prolungata di Angela e Curro. Il Capitano comincia a mettere insieme gli indizi e arriva a una conclusione che potrebbe avere conseguenze molto pesanti. Lorenzo capisce che i due si sono allontanati insieme, senza essere accompagnati da altre persone.

Il sospetto diventa ancora più grave considerando il rapporto tra Lorenzo e Angela. La donna è infatti la sua promessa sposa, e la fuga insieme a Curro potrebbe quindi rappresentare per il Capitano la conferma di una relazione tenuta nascosta. Lorenzo dovrà ora cercare di capire dove siano andati Angela e Curro e soprattutto cosa li abbia spinti ad allontanarsi dalla tenuta.

Jacobo Monteclaro è interpretato dall'attore Gonzalo Ramos

Jacobo indaga sulle lettere di Catalina

Infine, Jacobo continua a concentrarsi sul mistero delle lettere attribuite a Catalina e ricevute dal marito Adriano. L'uomo è sempre più scettico sulla loro autenticità e comincia a convincersi che le missive siano in realtà un clamoroso falso. Per questo decide di passare all'azione e avviare una propria indagine.

Jacobo sceglie di seguire la pista del timbro postale, cercando di ricostruire a ritroso il percorso compiuto dalle lettere. Il suo obiettivo è individuare la reale provenienza della corrispondenza e, soprattutto, capire chi sia il vero mittente. La sua ricerca potrebbe quindi portarlo sempre più vicino alla verità sulla sorte di Catalina e permettergli di scoprire chi sta cercando di manipolare Adriano attraverso quelle misteriose lettere.