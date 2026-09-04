Belen dopo Corona: il messaggio sui social e il gesto verso Stefano De Martino e Diletta Leotta

Dopo il caso sollevato da Fabrizio Corona la showgirl argentina ha pubblicato un messaggio sulla presenza nei momenti difficili mentre sui social sono emersi nuovi cambiamenti nei suoi following

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nella nuova puntata di Falsissimo, Belen Rodriguez torna al centro dell'attenzione con un messaggio pubblicato sui social. Parole che arrivano mentre continua il dibattito sulla vicenda e che sembrano riflettere sul valore delle persone capaci di restare accanto a qualcuno nei momenti più difficili.

"La mia stima si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero, chi sparisce al primo segno di difficoltà, perde spazio nella mia vita", ha scritto Belen. Un messaggio lungo e dai toni molto personali, nel quale la showgirl parla di coraggio, presenza e altruismo, contrapponendo chi resta alle parole e alle promesse che, secondo lei, possono essere portate via dal vento.

Il messaggio di Belen dopo le dichiarazioni di Corona e i movimenti social

Nel testo pubblicato su Instagram, Belen sottolinea quanto per lei conti la presenza concreta nei momenti di difficoltà. "Chi ha coraggio non promette, resta", scrive, spiegando poi che essere liberi non significa fuggire dal dolore degli altri, ma scegliere di affrontarlo senza lasciarsi schiacciare.

Fabrizio Corona dal 2023 conduce e produce il podcast Falsissimo

La showgirl conclude il suo messaggio ringraziando le persone che le sono state vicine: "Grazie per essere stati presenza e non solo parole". Un ringraziamento rivolto a chi, a suo dire, non ha avuto bisogno di grandi gesti per farle sentire la propria vicinanza.

Il post arriva dopo la puntata di Falsissimo nella quale Corona ha parlato di Belen, raccontando anche la sua versione sul presunto rapporto tra la showgirl e Ignazio Moser, all'epoca fidanzato e oggi marito di Cecilia Rodriguez. Belen ha smentito le affermazioni dell'ex paparazzo e ha dichiarato di aver già provveduto per vie legali.

Nel frattempo, sui social sono stati notati anche alcuni cambiamenti nel profilo della showgirl. Belen avrebbe smesso di seguire Stefano De Martino e Diletta Leotta, entrambi chiamati in causa, seppur in contesti diversi, nel racconto di Corona. Anche Gaetano Fidanzati, recentemente legato sentimentalmente a Belen, non risulterebbe più tra i profili seguiti dalla showgirl, come segnala Gabriele Parpiglia.

Nel corso della puntata Fabrizio Corona aveva tirato in ballo Diletta Leotta, sostenendo che anche lei avrebbe avuto un rapporto con Ignazio Moser. La conduttrice di DAZN ha scelto di non intervenire pubblicamente sulla vicenda e di non replicare alle parole dell'ex paparazzo. Stefano De Martino, invece, secondo Corona, era a conoscenza del rapporto tra la sua ex moglie e Moser.