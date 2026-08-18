Emma Marrone, la verità su Sanremo 2027: cosa ha detto su Stefano De Martino

Emma Marrone chiarisce le indiscrezioni sulla sua possibile presenza a Sanremo 2027 e racconta il rapporto con Stefano De Martino, svelando anche in quale veste sarebbe pronta a tornare sul palco dell'Ariston.

Emma Marrone torna al centro dell'attenzione in vista di Sanremo 2027. A riportare la cantante sotto i riflettori sono le indiscrezioni sulla sua possibile presenza al Festival, alimentate anche dal nuovo ruolo di conduttore di Stefano De Martino.

Tra i due c'è un passato sentimentale che il pubblico conosce bene. Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti e innamorati durante Amici, diventando in breve tempo una delle coppie più seguite dello spettacolo. La loro storia si è poi conclusa e, negli anni, il rapporto tra i due si è trasformato in una sincera amicizia. Ora i loro nomi tornano a incrociarsi proprio in vista del prossimo Festival di Sanremo. Ma Emma sarà davvero all'Ariston?

Emma Marrone chiarisce le voci sul ritorno a Sanremo 2027

Le indiscrezioni sulla possibile partecipazione di Emma Marrone a Sanremo 2027 si sono moltiplicate dopo che la conduzione della kermesse canora è stata affidata a Stefano De Martino. La cantante, del resto, conosce molto bene il palco dell'Ariston.

Emma ha partecipato più volte a Sanremo come concorrente. Nel 2012 ha conquistato il primo posto nella sezione "Artisti" con Non è l'inferno, ottenendo una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Nel 2015 è invece tornata al Festival in una veste completamente diversa: è stata co-conduttrice della 65ª edizione accanto a Carlo Conti, insieme ad Arisa e Rocío Muñoz Morales.

Alla domanda sulla possibilità di rivederla a Sanremo 2027, Emma ha scelto però di non sbilanciarsi. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha risposto: "Troppo presto per parlarne.

La cantante ha comunque lasciato intendere quale sarebbe la sua preferenza nel caso di un nuovo ritorno all'Ariston. Se dovesse partecipare, infatti, Emma tornerebbe volentieri come cantante, spiegando che il ruolo di co-conduttrice è molto più faticoso e stressante di quanto possa sembrare.

Di Stefano De Martino, Emma ha parlato con grande affetto. I due hanno mantenuto un rapporto di amicizia e si sentono spesso. Secondo quanto raccontato dalla cantante, il conduttore le avrebbe anche chiesto alcuni consigli in vista del Festival. Emma, infine, sembra avere grande fiducia nelle capacità di De Martino e nel suo futuro ruolo a Sanremo 2027. Per lei sarà un grande Festival.