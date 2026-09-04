Serie A oggi: partite, orari e dove vedere la terza giornata tra DAZN e Sky Sport

Guida completa al terzo turno di Serie A: il programma dettagliato con tutti gli orari, le partite del weekend da Inter-Napoli a Juventus-Milan e le coordinate TV per seguirle su DAZN e Sky.

La Serie A 2026/27 torna in campo per la terza giornata, in programma da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Un turno ricco di appuntamenti e soprattutto di grandi sfide, con ben due big match pronti ad accendere il weekend: Inter-Napoli sabato sera e Juventus-Milan nel posticipo domenicale. Dal match di questa sera fino ai posticipi di lunedì, ecco il programma completo con la guida televisiva per non perdersi neanche un minuto del campionato.

Dove vedere le partite della seconda giornata su Sky e DAZN

Ad aprire il programma sarà Genoa-Como, in programma venerdì 4 settembre alle ore 20:45. La terza giornata si completerà lunedì 7 settembre con due posticipi: Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio Un turno, dunque, da non perdere: tra scontri diretti e sfide già importanti per indirizzare la classifica, la terza giornata della Serie A 2026/27 promette emozioni dal primo all'ultimo minuto.

Venerdì 4 settembre

20:45 - Genoa-Como su DAZN 1

Sabato 5 settembre

15:00 - Fiorentina-Torino su DAZN 1

su DAZN 1 18:30 - Inter-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 20:45 - Roma-Atalanta su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 6 settembre

15:00 - Frosinone-Venezia su DAZN 1

su DAZN 1 15:00 - Parma-Monza su DAZN 2

su DAZN 2 18:00 - Bologna-Sassuolo su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 20:45 - Juventus-Milan su DAZN 1

Lunedì 7 settembre

18:30 - Cagliari-Lecce su DAZN 1

su DAZN 1 20:45 - Udinese-Lazio su DAZN 1 e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Tutte le dieci partite della giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri saranno disponibili anche su Sky e NOW in co-esclusiva. Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri anche in mobilità grazie all'app Sky Go, fruibile su smartphone, tablet e PC.

Per quanto riguarda DAZN, la visione è garantita tramite l'app ufficiale per Smart TV, console da gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Apple TV. Il servizio è accessibile anche da browser web su computer e da dispositivi mobili Android e iOS. Inoltre, i clienti con decoder Sky Q o la piattaforma Sky Glass possono accedere direttamente all'applicazione DAZN integrata nel sistema per un'esperienza di visione immediata, ma serve un abbonamento attivo a DAZN.