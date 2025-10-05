La Promessa anticipazioni 6 ottobre: Jana è incinta, Alonso perde un affare

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel viene a sapere che presto diventerà padre

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il segreto della stanza misteriosa è ormai quasi completamente svelato. Al suo interno, Marcelo, Teresa, Vera e Lope hanno trovato un letto e una culla: segni inequivocabili che, tra quelle quattro mura senza finestre, ha vissuto nascosta agli occhi del mondo una donna con il suo bambino. La stanza era collegata agli appartamenti del Marchese, e questo lascia intuire che Alonso, in passato, abbia avuto un figlio segreto.

Nel frattempo Manuel e Jana fanno ritorno alla tenuta, colmi di felicità dopo il calore ricevuto da Antonio e Nica e dopo le nozze simboliche celebrate nella casa dei contadini che li hanno ospitati. Jana viene subito messa al corrente della scoperta fatta dai suoi quattro amici, e ha un'intuizione improvvisa: in quella stanza ha dormito Dolores, madre di Jana e di Curro.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: il signor Durán rompe i rapporti con i marchesi e mette nei guai Alonso

Il viaggio di nozze di Jana e Manuel si è concluso e, dopo il soggiorno da Antonio e Nica, i due sono tornati alla tenuta. Ma le sorprese per il marchesino non sono finite: sua moglie, infatti, ha una notizia importantissima da dargli. Jana rivela a Manuel di essere incinta.

Una novità che riempie di gioia il giovane marchesino, anche se per Cruz e Alonso rappresenta un nuovo colpo difficile da sopportare. I marchesi, infatti, stanno affrontando uno scandalo che li sta travolgendo dopo che un giornale ha pubblicato la notizia secondo cui Manuel, l'erede dei Luján, ha sposato un'ex cameriera.

Come aveva previsto don Alonso, le prime ripercussioni di questa rivelazione scandalistica iniziano a farsi sentire sulle finanze, già traballanti, della famiglia. Il signor Durán, profondamente turbato dal matrimonio di Manuel con una donna di umili origini come Jana Expósito, decide di interrompere ogni rapporto commerciale con i Luján, una presa di posizione che rischia di mandare in rovina la nobile famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i marchesi scoprono che una rivista ha pubblicato un articolo sulle umili origini di Jana.