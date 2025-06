La Promessa anticipazioni 6 giugno: Jana lotta per Manuel, la gelosia di Martina esplode

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: mentre i sospetti di Martina si fanno sempre più forti, Pia rivela di essere ancora viva sconvolgendo Don Ricardo.

La Promessa torna su Rete 4 domani, venerdì 6 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana viene fermata da Curro mentre cerca di aiutare Manuel, finito in prigione.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo l'arresto di Miguel da parte del sergente Burdina , che lo ritiene colpevole dell'omicidio di Gregorio, Jana si sente smarrita, profondamente sola e sente la mancanza del suo fidanzato.Nel frattempo, è avverte svelata la vera identità di Julia: si tratta di Matilde, la fidanzata di Paco, commilitone di Curro e Manuel, morto per mano di un tedesco.

Martina è gelosa di Matilde, temendo che possa compromettere il suo rapporto con Curro, ma lui si mostra tranquillo e le chiede pazienza e comprensione. Santos scopre un'incongruenza nella morte di sua madre e affronta Don Ricardo per ottenere finalmente delle risposte da suo padre. Intanto, Margarita decide di annullare la prova dell'abito da sposa, irritando profondamente il conte Ayala.

Victoria Lago è Julia Valdés

Anticipazioni de La Promessa: Alonso muove i suoi contatti per aiutare il figlio

Martina è sempre più gelosa di Julia, nonostante le continue rassicurazioni da parte di Curro. Quando sorprende un gesto affettuoso tra i due, finisce per fraintendere, temendo che l'ex fidanzata di Paco possa rappresentare un ostacolo tra lei e il giovane baronetto. Intanto, dopo la morte di Gregorio, Pia si sente finalmente libera di mostrarsi in pubblico.

Ora che il suo aguzzino non può più farle del male la cameriera si riconnette alle sue vecchie conoscenze, così Don Ricardo scopre che Pia è ancora viva. A quel punto, la cameriera e Romulo sono costretti a raccontare tutta la verità: le minacce di Gregorio li avevano spinti a inscenare la sua morte per proteggerla.

Nel frattempo, dopo l'arresto di Manuel, Jana non è riuscita a incontrare il suo fidanzato. La Exposito vorrebbe correre subito in caserma da lui, ma Curro la blocca, temendo conseguenze. Alonso, dal canto suo, si attiva subito e comincia a contattare i suoi amici più influenti per ottenere il rilascio del figlio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Petra sospetta che Jana stia fingendo di amare Manuel.