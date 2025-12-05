La Promessa anticipazioni 6 dicembre: Jana scopre che Leocadia non è l’alleata sperata

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: di fronte ai problemi della famiglia e della servitù, Martina decide di rimanere alla tenuta

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro sospetta che la zia complotti contro di lui, ma in realtà la marchesa e Lorenzo stanno organizzando di nascosto il suo matrimonio con una ricca ereditiera per salvare la tenuta dai debiti. Cruz respinge indignata ogni accusa. La marchesa, convinta che Leocadia abbia parlato, la affronta, ma la donna è innocente: è stata Angela a rivelare tutto, come Leocadia intuisce rapidamente.

Intanto Catalina interroga Samuele e Maria sul tentato furto del vaso: i due confessano di volerlo vendere per aiutare i poveri. Commossa, Catalina coinvolge Don Rómulo; insieme venderanno l'oggetto e distribuiranno il ricavato tra i bisognosi e la servitù, duramente colpita dalla crisi. Catalina chiede a Don Rómulo massima discrezione e affida a Maria la vendita, assicurandosi che il denaro vada a chi serve davvero.

Catalina e Alonso

La Promessa anticipazioni: Alonso chiede a Catalina i gioielli per salvare la tenuta

Jana ha deciso di cercare un'alleata nella sua battaglia contro Cruz e crede di averla trovata in Leocadia, nemica della marchesa. A lei confida la verità sul suo passato e sull'identità di sua madre, Dolores, e sul destino di suo fratello, rapito da uomini senza scrupoli per consegnarlo a Eugenia, sorella di Cruz, oggi conosciuto da tutti come Curro.

Ora però Leocadia inizia a mostrare un altro volto: sapendo tutta la verità su Jana, sembra molto distante dall'alleata che la moglie di Manuel sperava di avere al suo fianco. Nel frattempo, Catalina ha venduto un vaso della tenuta per aiutare i poveri del paese e la servitù. La situazione a La Promessa peggiora giorno dopo giorno, e Alonso è costretto a compiere un gesto che non avrebbe mai voluto.

Il marchese chiede a Catalina di dargli i suoi gioielli per poterli vendere. La giovane li consegna senza esitazione, e lo stesso fa Martina, successivamente, spiega la ragazza spiega a a Jacobo che preferisce restare alla tenuta. Intanto Ana resta alla tenuta a causa di un malore improvviso, che spaventa Santos ma, allo stesso tempo, le offre l'opportunità di restare accanto a Ricardo.