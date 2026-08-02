La Promessa anticipazioni 3 agosto: Angela rifiuta Don Lorenzo e si ribella a Leocadia

Angela respinge le nozze con Don Lorenzo e si oppone apertamente a Leocadia, mentre Curro affronta Cristóbal per l'esilio di Pia e a Palazzo Luján cresce la tensione per un nuovo piano segreto.

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda domani alle 19:40 su Rete 4, Angela prenderà una posizione definitiva contro il matrimonio imposto con Don Lorenzo. La giovane non accetterà il ricatto e farà sapere a Leocadia di essere pronta a difendere il suo amore per Curro a ogni costo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Leocadia prova a sottrarsi al controllo di Don Lorenzo dopo aver accettato, per paura dello scandalo, il fidanzamento tra Ángela e il Capitano. La nobildonna tenta di rinviare o annullare l'accordo, ma De la Mata respinge ogni richiesta con fermezza, imponendo ancora una volta la propria volontà.

La notevole differenza d'età tra i due futuri sposi e l'ingiustizia della situazione allarmano anche Martina e Manuel, che decidono di rivolgersi a Don Alonso affinché intervenga con la sua autorità per impedire un matrimonio che rischia di rovinare la vita di Ángela. Adriano, invece, consegna a Martina la lettera che Catalina ha scritto prima di lasciare la Tenuta. Nella missiva, la giovane racconta di essere stata costretta a fuggire per proteggere la sua famiglia dalle minacce del Barone De Valladares.

Maria e Petra

La Promessa anticipazioni: Angela non cede al ricatto di Leocadia e difende il suo amore per Curro

L'annuncio del fidanzamento con il Capitano de la Mata non ha piegato lo spirito della ragazza. Angela si rifiuta categoricamente di sposare Don Lorenzo e informa sua madre Leocadia che non cederà mai a questo ricatto, disposta a tutto pur di difendere il suo amore per Curro e la propria libertà.

Toño desidera fortemente sposare Enora, ma la ragazza non ha ancora dato una risposta alla sua proposta, lasciando il giovane nell'angoscia più totale. Lope ribadisce a Vera il suo profondo desiderio di volerla proteggere dai pericoli legati a suo padre, ma la ragazza gli chiede perentoriamente di essere lasciata in pace, allontanando l'ex cuoco in modo ormai definitivo.

Curro affronta Cristóbal per l'esilio di Pia ad Aranjuez

L'esilio forzato di Pia ad Aranjuez scatena la rabbia dei domestici. Curro affronta a viso aperto Cristóbal, accusandolo senza mezzi termini di aver mandato via Pia unicamente per separarla da Don Ricardo e distruggere la loro felicità.

Cristobal e Leocadia

Nel frattempo, Petra ha un altro grave mancamento proprio davanti a Maria Fernandez. Subito dopo essersi ripresa, la donna chiede alla cameriera di non dire assolutamente nulla a nessuno per la terribile paura di essere licenziata da Cristóbal, consapevole che il maggiordomo non tollererebbe inservienti malati.

C'è Leocadia dietro l'allontanamento di Catalina?

In un colloquio segreto, Leocadia rivela a Cristóbal che l'addio di Catalina rappresenta soltanto il primo tassello del suo grande progetto. La nobildonna potrebbe essere complice del Barone per portare a termine un piano ben più ambizioso e spietato, destinato a ridefinire per sempre gli equilibri di potere a Palazzo Luján!