La Promessa, anticipazioni 5 novembre: Angela si ribella e mette Leocadia con le spalle al muro

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria è sconvolta dai sensi di colpa per essersi innamorata di Padre Samuel e pensa di essere indemoniata

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro raggiunge Jana nella stanza segreta, deciso a scoprire nuovi indizi su Dolores, la loro madre. Tra le lettere ritrovate emerge il nome di una certa Lola, che potrebbe essere il soprannome di Dolores. Determinato a saperne di più, Curro parte per incontrare Ramona. La sua decisione desta sospetti in Cruz e getta in crisi Ángela, che inizia a considerare il ritorno in Svizzera, ma prima pretende da Leocadia risposte sincere.

Intanto, Don Alonso, dopo il rifiuto di Manuel e Martina di vendere parte della tenuta, decide segretamente di cedere alcuni oggetti preziosi per ottenere liquidità. Nel frattempo, Santos ritrova la serenità accanto alla madre Ana, grazie a Don Ricardo, che pur restando distante da sua moglie, consente loro di trascorrere del tempo insieme.

La Promessa anticipazioni: Ana fa una proposta a Ricardo

Angela ha preso la sua decisione: se dovrà davvero tornare in Svizzera, lo farà soltanto alle sue condizioni. Per questo motivo sceglie di affrontare sua madre, determinata - questa volta - a farsi dire tutta la verità. Vuole che confessi il vero motivo per cui si è recata alla tenuta, ma soprattutto rivelarle chi è davvero suo padre. Dall'altra parte, Leocadia interpreta le parole della figlia come un vero e proprio ricatto e decide di non darle alcuna risposta.

Nel frattempo, in cucina, Candela racconta una storia che colpisce profondamente Maria. La cameriera, tormentata dal senso di colpa per essersi innamorata di Padre Samuel, inizia a temere che il suo sentimento non sia autentico amore, ma piuttosto il frutto di una possessione demoniaca. Maria, sconvolta da questo pensiero, finisce per convincersi e comincia ad avere visioni sempre più inquietanti.

Il confronto tra Ana e Ricardo, invece, si è ormai concluso. Il maggiordomo non crede a una sola parola di quanto gli ha raccontato la moglie, ma le concede comunque il permesso di parlare con il loro figlio Santos. Poco dopo, Ricardo confida a Pia e a Don Romulo che Ana vuole concordare con lui una versione dei fatti da raccontare a Santos, ma ammette di non aver ancora deciso se accettare o meno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Donna Pia chiede, con rabbia, a Ricardo chiarimenti sull'arrivo della moglie alla Promessa.