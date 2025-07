La Promessa anticipazioni 5 luglio: Marcelo conquista la servitù, ma Don Ricardo lo coglie in flagrante

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Curro litiga con Julia per aver rotto il patto di fiducia rivelando il legame con Jana.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro è deluso da Julia per il segreto rivelato, mentre Marcelo rischia grosso dopo essere stato visto baciare una cameriera.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel è sempre più deciso a includere Jana nella sua vita: le parla della festa di fidanzamento e le propone un romantico viaggio alla gara di aviazione. Il suo invito è chiaro, segno di quanto tenga a lei anche pubblicamente. Petra riferisce tutto a Cruz, che pur infastidita, preferisce agire con astuzia piuttosto che intervenire apertamente.

Alla tenuta, Ayala continua a indagare sulla scomparsa di Margarita, interrogando tutti e irritando Don Alonso, che lo accusa di essere inutile senza la presenza di sua cognata. Martina, ancora scossa, affronta il conte accusandolo di essere responsabile della fuga di sua madre. Intanto Don Romulo, in prigione dopo essersi autoaccusato dell'omicidio di Gregorio, peggiora. Sentendo vicina la fine, fa testamento lasciando tutto a Pia e affida il documento a Don Ricardo.

Ricardo Pellicer interpretato da Carlos de Austria

Anticipazioni de La Promessa: Ricardo sorprende Marcelo mentre bacia un'altra

Curro è su tutte le furie: il ragazzo è profondamente deluso da Julia, che ha tradito la sua fiducia rivelando a Martina il segreto che custodiva gelosamente. La giovane, infatti, ha confessato che Curro e Jana sono fratello e sorella, una verità nota a pochissimi e che ha provocato una reazione violenta da parte di Martina.

La ragazza è rimasta sconvolta nello scoprire che Curro abbia condiviso un dettaglio così intimo della propria vita con una persona appena conosciuta, mentre con lei ha sempre mantenuto il silenzio. La gelosia e il senso di esclusione si sono mescolati alla rabbia, alimentando ulteriormente la tensione. Nonostante l'atmosfera sia tesa e il rancore ancora vivo, è evidente che tra Curro e Julia ci sia anche la volontà di recuperare il rapporto.

Nel frattempo, anche Marcelo inizia a trovare il suo posto all'interno della tenuta. Dopo un esordio disastroso, segnato da numerosi pasticci che lo avevano reso inviso al resto della servitù, il ragazzo - che tutti credono il marito di Teresa, ma che in realtà è suo fratello - sta finalmente conquistando la simpatia dei colleghi, grazie anche alla sua abilità nel riparare la bicicletta.

Tuttavia, il pericolo è dietro l'angolo. Il suo segreto rischia di essere scoperto quando Ricardo lo sorprende mentre bacia una cameriera che non è Teresa. Incapace di affrontare la giovane per non ferirla, Ricardo decide di parlare direttamente con Marcelo, rimproverandolo duramente per il suo comportamento ambiguo e ricordandogli che Maria è una brava ragazza e merita di essere rispettata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina è angosciata per sua madre e ne parla con Cruz