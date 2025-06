La Promessa, anticipazioni 5 giugno: Martina in crisi per Matilde, Santos cerca la verità da Don Romulo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Santos cerca risposte per la morte di sua madre e Margarita sorprende tutti con una decisione drastica.

La Promessa torna su Rete 4 domani, giovedì 5 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: June dopo le mancate nozze e l'arresto di Manuel si sente smarrita.

Riassunto dell'episodio precedente

Burdina arriva a La Promessa per arrestare Manuel, accusato dell'omicidio di Gregorio. A incastrarlo sarebbe la sua presenza alla taverna proprio il giorno del delitto. Questa prova convince il sergente che il giovane De Luján sia direttamente coinvolto nella morte dell'aguzzino di Petra. L'evento scuote profondamente tutti gli abitanti della tenuta.

Ma i motivi di tensione non sono finiti: il legame tra Pelayo e Catalina attraversa una profonda crisi. L'uomo ha scoperto che Catalina aspetta un bambino da Adriano, l'uomo con cui la marchesina ha avuto una breve relazione e che ora ha lasciato il paese, rendendo impossibile ogni contatto tra loro.

Manuel e Jana

Anticipazioni de La Promessa: Margarita blocca la prova dell'abito da sposa

Da quando Cruz ha scoperto la relazione segreta tra Manuel e Jana, è riuscita a impedirne le nozze con l'aiuto di Petr e Santos. Per i due innamorati era diventato sempre più difficile incontrarsi e stare insieme. All'ostilità della marchesa si è aggiunta quella inaspettata di Don Alonso, che non vuole assolutamente che suo figlio sposi una cameriera. La situazione si è complicata ulteriormente dopo l'arresto di Manuel: per Jana le possibilità di vederlo si azzerano e lei si sente smarrita, profondamente sola e mancante del suo fidanzato.

Nel frattempo, è stata svelata la vera identità di Julia: in realtà si chiama Matilde ed è la fidanzata di Paco, commilitone di Curro e Manuel, morto per mano di un tedesco durante una missione. Martina è gelosa di Matilde, temendo che possa compromettere il suo rapporto con Curro, ma lui si mostra tranquillo e le chiede pazienza e comprensione.

Santos scopre un'incongruenza nella morte di sua madre e decide di affrontare Don Ricardo per ottenere finalmente delle risposte da suo padre. Intanto, Margarita, senza dare spiegazioni, decide di annullare la prova dell'abito da sposa, irritando profondamente il conte Ayala.