La Promessa anticipazioni 5 gennaio: Manuel aggredisce Curro mentre Teresa prende le parti di Petra

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Un malore improvviso sconvolge la servitù, Teresa prende una posizione inattesa e Manuel, distrutto dal dolore, sfoga la sua rabbia contro chi tenta di stargli vicino

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'arrivo di Antonio al rifugio scuote Candela, che scopre la tragica realtà del giovane: rimasto solo e in miseria, Antonio le impone un patto di silenzio per non addolorare la madre Simona. Fingendo di non conoscersi davanti a Padre Samuel, cercheranno di nascondere la sua rovina. A Palazzo, Manuel è devastato dal lutto per Jana. Sebbene sogni di fuggire in Italia per alleviare il dolore, il marchesino cede alle suppliche del padre Don Alonso e accetta di restare a Luján, sacrificando la propria libertà.

Nel frattempo, mentre Blanca parte, Curro si adatta alla vita da servo: Don Romulo lo sistema in camera con Padre Samuel, ufficializzando la perdita del suo rango nobiliare. Infine, resta alta la tensione tra Don Ricardo e il figlio Santos; quest'ultimo rifiuta di accettare la fine del legame tra i genitori, continuando a cullare l'illusione di una riconciliazione familiare.

Maria e Teresa

La Promessa anticipazioni: Il malore di Maria e l'inaspettata alleanza di Teresa

Il dolore per la perdita di Jana, unito ai costanti e spietati rimproveri di Petra, portano Maria al limite: la ragazza ha un improvviso malore e perde i sensi. Mentre Vera e Teresa si precipitano a soccorrerla, scoppia lo scontro in cucina: Simona accusa apertamente Petra di essere la causa del malessere di Maria a causa della sua disumanità. Tuttavia, accade l'imprevedibile: Teresa, anziché sostenere la collega, prende le parti della governante, creando una frattura inaspettata tra i domestici.

Segreti al rifugio: Candela si confida con Lope

Dopo aver scoperto la miseria in cui versa Antonio, il figlio di Simona, Candela si ritrova schiacciata dal peso del segreto. Nonostante la promessa fatta al ragazzo di non rivelare nulla alla madre per non farla soffrire, la donna sente il bisogno di sfogarsi e racconta tutto a Lope, cercando in lui un consiglio o un sostegno morale.

L'ira di Manuel

Nonostante abbia rinunciato al viaggio in Italia per restare accanto al padre, Manuel non trova pace. Il dolore per Jana si è trasformato in una rabbia cieca che il marchesino riversa su chiunque gli stia vicino. Dopo aver aggredito verbalmente Teresa, Manuel si scaglia ora contro Curro; il giovane cerca solo di consolarlo, ma finisce per diventare il bersaglio del risentimento del marchesino.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Il destino segnato di Curro: tra sacrifici e umiliazioni

La discesa sociale di Curro è ormai definitiva. Per rispettare i patti con Leocadia, il ragazzo è costretto a nascondersi e a fuggire ogni volta che Angela scende nei locali della servitù per cercarlo. Curro è determinato a non causare altri scandali, ma il peggio deve ancora venire: Don Ricardo ufficializza la sua nuova posizione. L'ex baronetto sarà il valletto personale di Don Lorenzo. Per il Capitano è l'inizio di una vendetta attesa da tempo, pronto a usare ogni pretesto per umiliare il ragazzo e ricordargli la sua nuova condizione di servo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 564 - prima parte