La Promessa anticipazioni 25 dicembre, Manuel rimprovera duramente Teresa, Maria sgombra la stanza di Jana

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro non si arrende e setaccia La Promessa alla ricerca dell'assassino di Jana.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro ha promesso a Ramona di non lasciare impunito l'assassino di Jana. Sempre più convinto dell'innocenza di Cruz, decide di interrogare il dottor Gamarra e cerca di metterlo alle strette per ottenere risposte decisive, ma il confronto viene improvvisamente interrotto. Intanto, alla tenuta la situazione è precipitata: la morte di Jana, l'arresto di Cruz e la rivelazione che Curro non è figlio di Eugenia hanno attirato l'attenzione dei reali spagnoli su Alonso.

Il marchese riceve una lettera con cui il Re lo priva del titolo. Spinto da Don Rómulo, Alonso decide di riunire Manuel, Catalina e Martina per raccontare loro tutta la verità. Le ultime speranze della famiglia sono riposte in Leocadia, partita per chiedere aiuto a una potente conoscenza capace di convincere il Re e risollevare le sorti del marchesato.

María Fernández interpretata da Sara Molina

La Promessa anticipazioni: Maria libera la stanza di Jana tra le lacrime

La morte di Jana è stata un duro colpo per tutti gli abitanti della tenuta, ma Manuel, il suo adorato marito, è quello che soffre di più. La donna per cui ha combattuto non c'è più, e lui non riesce a farsene una ragione. Da giorni resta rinchiuso nella stanza della moglie, e nessuno riesce a convincerlo a uscire.

Chiunque provi ad avvicinarlo, come Teresa, viene trattato con freddezza da Manuel, che tutti ammirano e rispettano proprio per la sua gentilezza. Tuttavia, poco dopo, il giovane marchesino si rende conto di aver esagerato con la cameriera e corre a chiedere scusa. Poi accetta di liberare la stanza di Jana. Maria e Curro si adoperano subito, ma la cameriera, durante le operazioni di sgombero, non riesce a trattenere le lacrime davanti ai vestiti e agli oggetti appartenuti alla sua amata amica.

Nel frattempo, anche Curro, inconsolabile per la morte della sorella che aveva ritrovato dopo tanti anni, reagisce in modo diverso. Il giovane ha un solo scopo: scoprire chi ha ucciso Jana. Per lui, Cruz, pur colpevole degli omicidi di Tomas e Debora, non può aver ucciso Jana. Curro ora cerca prove che dimostrino che l'assassino di sua sorella è ancora libero, e che magari si trovi ancora a La Promessa.

