La Promessa anticipazioni 21 aprile: Manuel smaschera Toño e scopre il suo inganno shock

Manuel mette Toño alle strette e ottiene una confessione sconvolgente: la sua vita era tutta una recita. Il ragazzo ammette che non è mai stato sposato con Norberta, lasciando Simona distrutta.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Toño confessa a Manuel che la sua intera vita è una menzogna, Leocadia manipola Don Alonso per separare definitivamente Curro e Martina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Petra dopo il licenziamento è letteralmente scomparsa nel nulla dopo aver varcato i cancelli, alimentando il timore che stia tramando nell'ombra o che le sia accaduto qualcosa di grave. Padre Samuel, logorato dal senso di colpa per la propria scomunica e per il destino della donna, non riesce a darsi pace, sentendosi responsabile della sua rovina nonostante l'ostilità di Catalina verso la domestica.

Nel frattempo, il Duca Lisandro stupisce tutti con un inaspettato cambio di rotta: dopo aver umiliato Adriano per le sue umili origini, inizia a mostrarsi premuroso verso la sua convalescenza, promettendogli persino un importante regalo. Questa improvvisa benevolenza, però, non incanta Catalina. La marchesina sospetta che dietro la cortesia del Duca ci sia il cinico tentativo di "comprare" la lealtà di Adriano e garantirsi il suo silenzio per i futuri intrighi di Palazzo.

La Promessa anticipazioni:

Messo alle strette da Manuel, Toño cede e vuota il sacco. Il ragazzo rivela che gran parte della sua esistenza negli ultimi anni è stata una recita. Il colpo di grazia arriva quando ammette la verità più dolorosa: lui e Norberta non sono mai stati sposati. Ogni racconto fatto alla madre sulla sua famiglia e sulla sua stabilità era solo una grande menzogna.

Simona e Candela

Il dolore di Simona e Candela

Manuel si trova nell'ingrato compito di dover riferire tutto a Simona. La cuoca, sentendo che anche il legame sacro del matrimonio di suo figlio era un'invenzione, sprofonda nella delusione più nera. Distrutta, Simona cerca conforto in Candela, confessandole che l'uomo che ha accolto non è il figlio che ricordava, ma un estraneo capace di manipolare i suoi sentimenti più cari.

Angela è interpretata da Marta Costa

Leocadia vuole allontanare Angela

Leocadia ha visto l'abbraccio consolatorio tra Angela e Curro e non lo tollera. La donna aggredisce verbalmente la giovane, ricordandole che Curro è stato ripudiato da Don Alonso e che non ha alcun futuro né dignità a Palazzo. Per Leocadia, quel gesto di affetto è una cosa che Angela non avrebbe mai dovuto commettere, minacciandola di allontanarla dal palazzo se la vedrà di nuovo con il valletto.

Don Alonso contro Curro: l'ultimatum

Non contenta, Leocadia mette in atto una strategia più sottile: convince Don Alonso che la presenza di Curro è un pericolo per la stabilità di Martina. Spinto dalla riconoscenza verso Leocadia, Alonso affronta il ragazzo (che sta ancora piangendo la morte di Eugenia) per imporgli un ordine categorico: deve stare lontano da Martina. Alonso usa il peso della sua autorità paterna per spezzare l'ultimo legame affettivo del ragazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La pazzia di Eugenia