La Promessa anticipazioni 22 aprile: Pia scopre il cianuro nel bracciale e corre da Curro

Pia e Lope trovano del veleno nascosto nello smeraldo del bracciale: intanto Romulo ed Emilia tornano insieme e nascondono un segreto.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Romulo ed Emilia celebrano il loro amore con un patto segreto, Pia scopre del cianuro nascosto nel bracciale di Vera. Intanto, Leocadia decide il destino di Angela.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Toño, messo alle strette da Manuel, confessa l'ennesimo inganno: lui e Norberta non sono mai stati sposati. Ogni racconto sulla sua vita familiare era solo cinica messinscena. Manuel è costretto a rivelare la verità a Simona, che sprofonda nella disperazione: l'uomo che ha riabbracciato è un estraneo manipolatore. Distrutta, la cuoca trova conforto solo in Candela, piangendo la perdita dell'immagine idealizzata di suo figlio.

Ai piani alti, la crudeltà di Leocadia non conosce soste. Dopo aver assistito all'abbraccio tra Angela e Curro, aggredisce la ragazza minacciandola di licenziamento: per lei, Curro è un reietto senza dignità. Non contenta, la donna manipola Don Alonso, convincendolo che il giovane sia un pericolo per la stabilità di Martina.

Romulo ed Emilia

La Promessa anticipazioni: Romulo ed Emilia: una seconda occasione

Don Romulo ed Emilia raccontano a Pia e a Don Ricardo di essersi concessi una seconda opportunità. La paura che Emilia fosse sposata o legata al passato sembra svanita, lasciando spazio a una nuova felicità. Tuttavia, Romulo ha già in mente un'idea audace che condivide solo con la sua amata: i due decidono di mantenere il massimo riserbo e di non rivelare il loro progetto a nessuno, almeno per il momento.

Curro e Lope nella gioielleria

Lo smeraldo della morte: scoperta shock nel bracciale

Mentre l'amore trionfa, Pia, decisa a fare chiarezza sulla provenienza del gioiello, si intrufola di nascosto nello studio per recuperare il bracciale acquistato alla gioielleria Llop. Analizzando l'oggetto insieme a Lope, la governante nota un dettaglio inquietante: la pietra preziosa ha una cavità nascosta al suo interno. Lo shock è totale quando i due scoprono che il vano contiene del cianuro. Il gioiello non è solo un regalo di lusso, ma una vera e propria arma letale. Pia corre immediatamente ad avvertire Curro.

La decisione di Leocadia

Dopo aver rimproverato aspramente Angela per la sua vicinanza a Curro, Leocadia passa ai fatti. Per troncare definitivamente ogni legame tra la ragazza e l'ex baronetto (ormai ripudiato da Alonso), la nobildonna stabilisce che Angela debba lasciare immediatamente La Promessa. Il piano è quello di spedirla in Svizzera con la scusa di riprendere gli studi. In realtà, si tratta di un esilio dorato per farle dimenticare Curro e spezzare definitivamente il cuore del ragazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina racconta dell'intervento di Adriano dopo lo sparo.