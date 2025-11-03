La Promessa anticipazioni 4 novembre: Curro parte per scoprire la verità su sua madre Dolores

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro si mette in viaggio per cercare risposte sul passato, la sua decisione insospettisce Cruz e manda in crisi Ángela.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos riesce a parlare con sua madre Ana.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Alonso è convinto che l'unica soluzione per salvare la tenuta dal disastro economico sia vendere il 50% delle terre. Martina, invece, propone di ampliare le aree. Durante la riunione di famiglia, il marchese vuole imporre la propria visione, ma Manuel e Martina sostengono il piano di Catalina.

Cruz rimarrà accanto a suo marito, ma Romulo, non intende licenziare nessuno della servitù e spinto dal desiderio di contribuire alla salvezza della tenuta, gli offre i suoi risparmi. Durante il confronto con sua moglie Ana, Don Ricardo si rende conto che è giunto il momento di guardare avanti e di dedicarsi completamente a Pia.

Santos interpretato da Manu Imizcoz

La Promessa anticipazioni: Alonso vende i gioielli di famiglia

Curro ha raggiunto Jana nella stanza segreta, deciso a cercare nuovi indizi che possano rivelargli qualcosa su Dolores, la loro madre. Nelle lettere rinvenute durante le escursioni precedenti si menziona una certa Lola, che sembra essere proprio il soprannome della loro mamma. A questo punto, Curro decide di mettersi in viaggio per parlare con Ramona. La sua partenza, oltre a insospettire Cruz, turberà Ángela, che potrebbe arrivare ad accettare l'idea di tornare in Svizzera. Ma prima, sua madre Leocadia dovrà rispondere in modo sincero alle sue domande.

Dopo che Manuel e Martina hanno bocciato la sua proposta di vendere una parte della tenuta, Don Alonso, per ottenere liquidità nel breve periodo, decide di vendere alcuni oggetti preziosi senza dirlo a nessuno. Nel frattempo, Santos può finalmente trascorrere del tempo con sua madre Ana. Don Ricardo, infatti, pur non avendo alcuna intenzione di perdonare sua moglie, concede a madre e figlio la possibilità di stare insieme per un po'.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresa e Vera parlano dei segreti tra loro e Jana.