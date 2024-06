La Promessa anticipazioni 4 giugno: Curro fa una mossa per salvare Martina, tensioni tra Cruz e Manuel!

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:50 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 4 giugno alle 14:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz ha una discussione con Manuel. La trama si ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 3 giugno, Cruz, su segnalazione di Petra, va nella stanza di Simona e Candela per vedere se c'è davvero un uomo al suo interno. Teresa riesce a portare via in tempo Don Carlos prima che la marchesa lo scopri. Abel fa i complimenti a Jana per la diagnosi che ha fatto.

Fernando cerca di fare pace con Martina. Maria propone di fare una colletta per raccogliere il denaro per l'operazione a Salvador. Lorenzo e Cruz vogliono sfruttare Beatriz per mandare a monte le nozze di Martina che si sfoga con Curro perché i suoi genitori vogliono costringerla a sposare il figlio del duca.

Anticipazioni del 4 giugno: La vendetta della servitù contro Petra

Curro propone a Martina di sposarlo per salvarla dal matrimonio combinato con Antonio, il futuro duca. Simona e Candela confessano a Romulo e Pia di aver nascosto Don Carlos nel loro alloggio. Manuel, su richiesta di Jimena, invita la duchessa Mercedes a palazzo. La servitù prepara dolci da vendere per raccogliere fondi per l'operazione agli occhi di Salvador, che nel frattempo si isola dopo la diagnosi medica. Maria coinvolge Catalina, che accetta entusiasta di dare una mano.

Feliciano vessato dalla servitù per la sua parentela con l'odiata Petra

Manuel e Jimena vogliono trasferirsi a Madrid, e il ragazzo chiede a Cruz di non intromettersi perché la decisione spetta solo a loro. La servitù, per vendicarsi di Petra, continua a tormentare suo fratello Feliciano. Alonso vuole aiutare suo fratello Fernando a salvare il futuro della nipote e il loro rapporto padre-figlia. Abel viene scambiato da Ramona per suo figlio Josè.