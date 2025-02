La Promessa, anticipazioni 4 febbraio, Don Romulo rivela a Catalina la congiura di Lorenzo e Cruz

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 4 febbraio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz è sempre più disperata perchè non ha notizie di Manuel. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

L'incubo di Pia si concretizza: Gregorio è stato scarcerato ed è tornato a Luján deciso a riprendersi sia sua moglie che il piccolo Diego. L'uomo non accetta di aver perso tutto e pretende di riavere indietro la sua famiglia con la forza. Don Romulo riesce per il momento a evitare il peggio.

Il maggiordomo ha allontanato Gregorio, impedendogli di avere un confronto diretto con Pia. Tuttavia, la donna sa bene che il suo ex marito non si arrenderà facilmente. Per proteggere se stessa e soprattutto suo figlio, Pia si trova costretta a prendere una decisione drastica e dolorosa che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Anticipazioni de La Promessa: Santos si vanta con Lope, ma qualcuno lo ascolta

L'assenza di notizie dal fronte di guerra su Manuel continua a tormentare Cruz. La marchesa è sull'orlo della disperazione e, sebbene Don Alonso e María Antonia cerchino di tranquillizzarla, il loro conforto non sembra bastare. Jana altrettanto in ansia, riesce finalmente a ottenere qualche informazione, ma purtroppo si tratta di notizie obsolete e poco rassicuranti sia per il suo amato che per Curro.

Cruz cerca notizie di Manuel

Nel frattempo, Santos si lascia andare a una confessione pericolosa: con tono sprezzante, si vanta con Lope di aver conquistato Vera. Il ragazzo, ignaro, non si rende conto che qualcuno sta ascoltando la conversazione. La tensione alla tenuta cresce ancora di più quando Don Romulo decide di rivelare a Catalina la verità: Cruz e Don Lorenzo hanno in mente di farla internare in manicomio.