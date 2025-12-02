La Promessa anticipazioni 4 dicembre: Cruz tenta di ingannare Jana per ottenere un’alleata

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana e Curro scoprono cercano nuovi indizi nella stanza segreta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel accetta l'offerta di lavoro di Don Pedro Farré, trasferendosi in Italia, scelta sostenuta da Jana per allontanarsi da Cruz e dalle sue macchinazioni; presto dovrà informare gli amici della partenza. La crisi finanziaria dei marchesi di Luján costringe Don Alonso a ridurre il personale: alcuni restano con salari ridotti, mentre Marcello decide di andarsene, temendo di essere scoperto dagli uomini dei duchi di Sarabia e de Carril.

Catalina sorprende Padre Samuel a rubare un vaso prezioso, il parroco settimane prima era stato scoperto da Maria mentre rubava un Crocefisso per aiutare i poveri. Intanto, Jana e Teresa scoprono come aprire la stanza segreta che conduce a quella di Cruz. Jana collega i fatti, comprendendo che Cruz ha ucciso Tomás facendola franca grazie al passaggio segreto.

La Promessa anticipazioni: Cruz cerca nuove alleate nella casa dopo le ultime minacce di Leocadia

Jana corre da Curro, ansiosa di raccontargli ciò che ha scoperto, condividendo con lui le sue supposizioni: Cruz ha ucciso Tomás ed è riuscita a farla franca. I due si precipitano nella stanza segreta per cercare eventuali indizi trascurati, sperando di poter mettere la marchesa spalle al muro una volta per tutte. Ma proprio mentre stanno indagando, Cruz fa irruzione nella camera, e Jana e Curro rischiano di essere scoperti.

Nel frattempo, la marchesa sta tramando un nuovo piano. Dopo l'ultimo colloquio con Leocadia, ha capito che deve cercare un'alleata all'interno della casa, scegliendo Jana per via dell'influenza che questa esercita su Manuel e su Curro. Tuttavia, nonostante i tentativi della marchesa, l'ex cameriera - che non ha dimenticato gli ultimi litigi con Cruz e le parole crudeli rivolte a lei e al figlio che porta in grembo - non si lascia ingannare e respinge le proposte. La marchesa, naturalmente, si infuria: non può accettare che un'ex cameriera rifiuti la sua cortesia.