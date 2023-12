La Promessa anticipazioni 4 dicembre: Alonso ha un passato burrascoso con la misteriosa Elisa de Grazalema

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 4 dicembre dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 1° dicembre

La promessa: riassunto della puntata del 1° dicembre

Incoraggiata da Petra, la marchesa ottiene da Pia la conferma che ha mentito ed è ancora incinta. Nessuno, comunque, si sarebbe mai aspettato che qualcuno della servitù si sarebbe fatto avanti per rivendicare la paternità del bambino.

Lope, sta vivendo un momento difficile al fianco di Maria Fernandez, ad asciugare le sue lacrime e decide di sfogarsi confessando a Mauro quello che aveva negato poco tempo prima, cioè di essere sempre stato innamorato della cameriera.

Catalina riesce a convincere il padre ad autorizzarla a visitare il palazzo di Cadice che hanno ereditato dal barone de Linaja per capire in che condizioni si trova, a patto che Cruz non ne venga a conoscenza. Manuel raccoglie le prove delle manipolazioni subite per mano di Jimena.

Anticipazioni del 4 dicembre: La misteriosa Elisa de Grazalema

Alonso vuole scoprire chi è Elisa de Grazalema. Alla lettura del testamento del barone, il notaio ha svelato che alla misteriosa donna spetta un terzo dell'eredità, rappresentato da denaro contante.

Nel nuovo episodio: Alonso e l'erditiera, una verità nascosta

Alonso non sospetta che la Baronessa Elisa De Grazalema, è in realtà Elisa de la Vega, questo era il suo nome prima del matrimonio grazie al quale ha acquisito il titolo nobiliare. Alonso e l'ereditiera si sono già conosciuti in passato.