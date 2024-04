La Promessa anticipazioni 4 aprile: Jana racconta le sue origini a Curro, Salvador non perdona Lope

La Promessa torna in onda su Canale 5 giovedì 4 aprile alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Jana è al centro di una storia avvincente.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì.

La promessa: riassunto del 3 aprile

Jimena riceve la visita di sua madre, che è venuta a trovarla dopo essersi ripresa dalla sua lombalgia. La Marchesa invita la Duchessa de los Infantes a fermarsi qualche giorno alla Promessa per farle passare del tempo con sua figlia.

Curro deve raccontare a Martina la verità sul suo passato

Anticipazioni del 4 aprile: Curro conosce il suo passato

Jana ha finalmente rivelato a Curro il loro legame fraterno, aprendogli il suo cuore e raccontandogli tutta la verità sulle sue origini. Lei ha fatto questo nella speranza che lui non volti le spalle al suo passato e che possano affrontare insieme ciò che è accaduto.

Tuttavia, nonostante gli sforzi della Expósito, suo fratello fatica ad accettare questa nuova realtà e esita a condividere la verità con Martina. È evidente che la situazione è delicata e che entrambi devono trovare il modo di affrontare questa rivelazione e trovare un modo per superare le difficoltà che comporta.

Salvador non perdona Lope per essersi innamorato di Maria

Nel nuovo episodio: Gli scontri tra la servitù preoccupano Romulo

Pia e Gregorio stanno attraversando un buon momento per il loro matrimonio.Lope ha confessato a Salvador di essere innamorato di Maria, da quel momento tra i due amici continuano i litigi. Gli scontri si ripercuotono anche su Mauro e inducono Romulo a dare loro un ultimatum.

La situazione sembra complessa e potrebbe richiedere un poco di diplomazia per risolvere i conflitti e riportare l'armonia tra gli amici.