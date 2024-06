Grande Fratello: amicizia finita tra due ex gieffine: "Non legge i miei messaggi"

Amicizia al capolinea tra due concorrenti dell'ultima edizione del reality show di Canale 5: sembra che una delle gieffine non stia visualizzando i messaggi della sua ex coinquilina.

Non tutti i rapporti che si sono costruiti tra le mura del Grande Fratello resistono al ritorno nella vita di tutti i giorni. Un legame che sembra finito è quello tra Heidi Baci e Letizia Petris; quest'ultima lo ha rivelato a una sua follower durante un box di domande su Instagram.

L'Avventura al Grande Fratello albanese di Heidi Baci

Dopo aver lasciato il reality show di Alfonso Signorini per le pressioni di Massimiliano Varrese, la concorrente di origini albanesi è tornata nel suo paese, dove ha preso parte alla versione locale del format olandese Big Brother. Ora che il programma è finito, Heidi, arrivata in finale classificandosi al quarto posto, è tornata alla vita reale.

Nella Casa più spiata d'Albania, Heidi si è fidanzata con Romeo Veshaj, che si è classificato terzo, ed ha ricevuto una bella sorpresa da Beatrice Luzzi, arrivata a Tirana proprio per incontrarla durante una delle puntate del reality show. Le due si sono abbracciate dopo diversi mesi, un momento che ha avuto grande riscontro anche nel nostro paese.

Un'amicizia in crisi: "Non mi ha mai risposto"

Se con l'ex protagonista di Vivere i rapporti vanno a gonfie vele, con Letizia Petris sembra che Heidi non abbia intenzione di riprendere il legame che si era instaurato nella Casa, almeno per ora. Complice, forse, anche l'appoggio incondizionato che alcuni ex gieffini hanno dato a Varrese, autore in questi giorni di una revenge song contro Beatrice Luzzi.

Heidi al Grande Fratello italiano

Letizia, che da poco ha festeggiato il compleanno, dove Vittorio e Sergio non si sono salutati, rispondendo a una domanda sui rapporti con Heidi, ha spiegato: "Le ho scritto parecchie volte ma non ha mai visto. Le lascio il tempo di riprendere l'equilibrio della vita reale." Sembra quindi che la ragazza di origini albanesi abbia ghostato la sua ex coinquilina.