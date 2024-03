La Promessa anticipazioni 1° aprile: Jana sconvolge Curro con una rivelazione inattesa, Cruz torna a casa

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 1° aprile eccezionalmente alle 14:05 con un triplo appuntamento. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì.

La promessa: riassunto del 29 marzo

Martina fa credere ad Alonso che la sua amica Beatriz abbia dei problemi mentali e che inventi cose non vere. Lo convince a parlarle per allontanarla dalla Promessa. Orengo si presenta alla cena con Simona e Candela. Quest'ultima, entusiasta, lo riempie di attenzioni.

La Promessa: Simona teme che Candela scopra la verità su Orengo

Simona sospetta che Candela possa scoprire che Orengo era l'uomo che le scriveva le lettere firmate a nome dei suoi figli e, temendo la reazione dell'amica, lo convince ad andarsene ma don Romulo gli propone un aumento e lo invita a rimanere.

Don Gregorio annuncia che don Romulo torna ad essere l'unico maggiordomo mentre lui diventerà il valletto personale del capitano Lorenzo. Lope dichiara a Salvador di essere innamorato di Maria.

Anticipazioni del 1° aprile: La dichiarazione di Lope

Lope dichiara a Salvador di essere innamorato di Maria e Salvador non reagisce bene alla cosa. Beatriz lascia La Promessa, ma non si trattiene nell'esprimere l'astio che prova nei confronti di Martina. Pia e Gregorio iniziano a condividere la camera da letto, ma il russare dell'uomo non lascia riposare Pia.

Lope confessa a Salvador di essere innamorato di Maria

Nel prossimo episodio: Simona dà un ultimatum a Don Carlos

Jana cerca di far capire a Manuel che Jimena sta mentendo anche sullo svenimento, ma lui non vuole più sapere di queste accuse.

Simona accetta di continuare a seguire le lezioni di Don Carlos a patto che lui non faccia capire dei loro trascorsi e che non accetti le avances di Candela.

Nella nuova puntata: Il ritorno della Marchesa

Lorenzo fa ritorno a La Promessa dopo le varie commissioni svolte a Puebla de Tera, ma ancora una volta discute con Elisa. Jana intanto riesce a ritrovare la casa dove ha passato gli ultimi momenti con sua madre e suo fratello.

Manuel decide, a malincuore, di non accettare l'offerta di Don Pedro di partecipare alla Coppa Herzog Staackman. La Marchesa fa il suo grane ritorno a La Promessa, sorprendendo tutti a cena.

La Promessa: Curro conosce la verità sulle sue origini

Nel triplo appuntamento di Pasquetta: La rivelazione di Jena

Jana rivela a Curro che è suo fratello e che il suo vero nome è Marcos, lasciandolo turbato. Cruz sorprende la famiglia con il suo ritorno e lascia intendere di avere altre sorprese in serbo, molto soddisfatta di aver spiazzato Elisa.

La baronessa è furiosa perché Cruz è tornata senza il suo permesso e si sfoga con Lorenzo. Romulo incarica Lope e Salvador di andare in paese per delle commissioni, mentre Mauro dovrà pulire l'argenteria.