Grande Fratello, Anita Olivieri cambia idea su Alessio Falsone: "Mai detto di essere innamorata"

La storia d'amore tra Alessio Falsone e Anita Olivieri nata nella Casa del Grande Fratello è durata Natale e Santo Stefano, i due ex gieffini si sono lasciati pochi giorni fa. Nelle ultime ore, rispondendo ad un box di domande con i suoi follower, Anita ha parlato del rapporto con l'aspirante allenatore.

Anita Olivieri racconta la sua storia con Alessio Falsone

Il dialogo tra l'ex gieffina ed i suoi follower si è concentrato sulla situazione sentimentale della ragazza ora che è tornata single. Una follower le ha scritto: "Promettimi che non ti innamorerai di persone vuote, egocentriche e senza valori... per favore". Lei ha replicato. "Non mi innamorerò punto. La verità è che sono troppo fredda, non rischio più di soffrire per amore da anni". Questa risposta ha suscitato diverse repliche, molti le hanno chiesto se fosse innamorata di Alessio.

Poco dopo Anita ha precisato: "Io non ho detto che non mi voglio innamorare, ho detto che non ci riesco. Né io né Alessio abbiamo mai detto che eravamo innamorati, né ci siamo detti cose più importanti, ci stavamo conoscendo e vivendo. Il sentimento era forte, siamo stati veri e sono contenta di non essermi mai sbilanciata troppo".

Anita e Alessio nel confessionale del Grande Fratello

Parlando della pressione che i fan esercitano sulle coppie uscite dai reality, Anita ha spiegato: "Se fosse stato per voi ci saremmo sposati, avuto figli e andati a convivere dopo una settimana. Ma voi non siete obiettivi. Noi siamo stati cauti. Per quanto mi riguarda comportarsi così è stato più reale e maturo di molte altre relazioni avute. Nel 2024 la gente si dice ti amo dopo una settimana. Io ci metto 2 anni".

Una follower, infine, ha voluto sapere se l'ex gieffina inizierebbe una nuova conoscenza su Instagram, magari con una persona del mondo dello spettacolo: "Ragazzi, forse non vi è chiaro che io sono rimasta traumatizzata dal programma. Ci risentiamo tra un anno per le relazioni se non mi hanno rinchiusa", ha concluso Anita Olivieri.

Prima di iniziare la sua nuova relazione, la ventisettenne romana ha interrotto il fidanzamento con il suo compagno di lunga data: Edoardo Sanson. Quest'ultimo, secondo alcune indiscrezioni, ha conosciuto Nicole Murgia e con lei sarebbe volato in Marocco, dimostrando di essersi messo alle spalle definitivamente la storia con Anita.

Grande Fratello: "Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati? Lo avevamo previsto", dice l'ex gieffina

Quasi contemporaneamente a questa notizia, Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono detti addio: "Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme. L'importante è che entrambi siamo felici", hanno scritto nel messaggio pubblicato su Instagram.