La Promessa anticipazioni 14 giugno: Romulo vuole salvare il figlio di Pia, Lorenzo trama contro Alberto

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:50 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Domani venerdì 14 giugno torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 14:50. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Lorenzo vuole incastrare Antonio. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 13 giugno: Fernando accusa Alonso di aver ucciso il fratello maggiore per ereditare il marchesato, ma Alonso sostiene che fu un incidente. Martina ha un appuntamento con Antonio, mentre Lorenzo e Cruz incaricano Curro di fare da chaperon per sabotare le nozze. Pia si insospettisce per l'atteggiamento delle cameriere e Jana le confessa la verità sul figlio. Feliciano rivela a Teresa dove si trova il bambino e lei informa Don Romulo.

Anticipazioni de La Promessa del 14 giugno: Don Romulo corre al convento per cercare il bambino rapito

Teresa suggerisce di cercare il figlio di Pia nel convento di Villalquino, ma per coprire Feliciano, dice che l'idea le è stata data da una sua amica. Tuttavia, Mauro non crede a questa scusa. Don Romulo decide di verificare immediatamente la veridicità dell'informazione. Nel frattempo, Petra si accorge che i domestici stanno tramando qualcosa, ma non riesce a capire esattamente di cosa si tratti. Pia è disperata per la scomparsa del figlio e Candela, sentendosi in colpa per l'accaduto, si rifiuta di andare a trovarla, sopraffatta dai sensi di colpa.

Intrighi contro le nozze di Antonio e Martina

Cruz e Lorenzo sono determinati a mandare a monte il matrimonio tra il futuro duca e la figlia d Margherita. Utilizzano Curro come spia per trovare un pretesto, ma il duca Antonio si comporta in modo impeccabile, rendendo vano ogni tentativo di sabotaggio. Non avendo trovato nulla di compromettente, Lorenzo decide di partire per cercare aiuto da un suo amico influente, sperando che le sue conoscenze possano offrire una soluzione al loro problema.

Lorenzo parte per incastrare Alberto

Jimena vuole trasferirsi a Madrid

La figlia di Cruz, alle prese con un altro dei suoi sbalzi d'umore, ha un confronto con Teresa, seguita da una discussione con Manuel. La ragazza esprime il desiderio di andare a vivere nella capitale, la cosa finisce solo per aumentare le tensioni tra i due. Manuel, preoccupato per le intenzioni di Jimena, cerca di dissuaderla, ma senza successo.

L'equivoco dell'invito al Garden Party

Durante un pranzo, Antonio annuncia la sua intenzione di presentare Martina ai suoi genitori in occasione di un garden party organizzato dalla famiglia reale. Gli ospiti interpretano erroneamente l'annuncio come un invito esteso a tutti. Tuttavia, Antonio chiarisce rapidamente l'equivoco, specificando che l'invito è rivolto solo a Martina.