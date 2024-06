La Promessa anticipazioni 17 giugno: Abel bacia Jane, Manuel li vede! Catalina delusa da Fernando e Alonso

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:05 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 17 giugno su Canale 5: da questa settimana va in onda alle 15:50 circa. Mercedes arriva alla tenuta.La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 14 giugno, Teresa suggerisce di cercare il figlio di Pia nel convento di Villalquino e per coprire Feliciano dice che l'idea le è stata data da una sua amica, scusa a cui Mauro non crede. Don Romulo si incarica di verificare immediatamente. Petra si accorge che i domestici tramano qualcosa. Pia è disperata per la sparizione del figlio, Candela si sente in colpa e si rifiuta di andare a trovarla.

Cruz e Lorenzo cercano un pretesto per mandare a monte il matrimonio di Antonio e Martina, usando Curro come spia, ma il duca risulta ineccepibile, allora Lorenzo si propone di partire per chiedere aiuto a un suo amico che ha molte conoscenze. Jimena ha un altro dei suoi sbalzi di umore in presenza di Teresa e poi discute di nuovo con Manuel perché vuole trasferirsi a Madrid. Durante un pranzo Antonio dice di voler presentare Martina ai suoi in occasione del garden party organizzato dalla famiglia reale. I presenti credono che l'invito sia esteso a tutti, ma lui chiarisce l'equivoco.

Anticipazioni de La Promessa del 17 giugno: La missione per salvare il bambino di Pia

Mercedes arriva alla Promessa, dove trova Jimena pronta a partire per Madrid. Con calma e determinazione, Mercedes convince Jimena a restare, suggerendole che lasciare la tenuta non risolverà i suoi problemi. Jimena, visibilmente preoccupata, confessa che non può più mentire sulla sua gravidanza. Mercedes le propone un piano per fingere un aborto spontaneo.

Manuel vede il bacio tra Abel e Jena

Jimena, ancora scossa e incerta sul piano proposto da Mercedes, trova conforto in Manuel. Gli racconta di sentirsi molto umorale a causa della gravidanza e gli chiede di starle vicino. Manuel, con affetto e preoccupazione, promette di sostenerla in ogni momento, ignaro del vero motivo dietro le emozioni altalenanti di Jimena.

Nello studio, Fernando e Alonso discutono animatamente sull'eredità di famiglia. I toni si fanno sempre più accesi, con accuse reciproche e rancori che emergono. Catalina, ascoltando di nascosto, realizza che la distanza tra i due è ormai insanabile. Con amarezza, capisce che qualsiasi tentativo di mediazione sarebbe inutile.

Intanto, Jana riesce a intrufolarsi di nascosto nel convento di Villalquino dove trova il bambino di Pia, mentre Manuel distrae abilmente la madre superiora, lo prende tra le braccia ed esce senza essere vista. Abel la aspetta fuori, e quando Jana emerge con il bambino, i due, travolti dalla gioia, si scambiano un bacio appassionato. Manuel, però, li osserva da lontano, con un'espressione indecifrabile sul volto. Romulo, rimasto a casa, è visibilmente preoccupato per la missione di Jana e Abel. Maria, invece, con il suo spirito ottimista e allegro, cerca di rassicurarlo, convinta che tutto andrà per il meglio.