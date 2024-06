Segreti di famiglia, la serie turca da stasera su Canale 5: quante puntate sono, trama prima puntata, cast

L'ammiraglia Mediaset ha deciso di regalare al suo pubblico un'estate "turca" (e d'altronde gli ascolti continuano a dare ragione). Stasera su Canale 5 infatti, in prima serata, è il turno di Segreti di famiglia, una nuova dizi made in Istanbul, che, nel corso della settimana, andrà a fare compagnia a La rosa della vendetta, in onda ogni venerdì sera, e alla seconda stagione di My Home My Destiny, da domani in daytime.

E Yargi (questo il titolo in lingua originale) promette di tenere avvinti i telespettatori con le sue intricate trame le hanno permesso di conquistare anche numerosi premi, tra cui un International Emmy Award nel 2023.

Da quante puntate è composta

Segreti di famiglia, nella versione turca, è composta da tre stagioni, 95 episodi, ciascuno della durata di 140 minuti. Arrivata in Italia, ogni puntata è stata suddivisa in tre blocchi da circa 45 minuti ciascuno, per un totale di 285 episodi.

La serie turca avrà quindi a disposizione su Canale 5 ben 95 prime serate (ogni domenica sera verranno mandati in onda tre episodi). Quello che però non è ancora dato sapere è se Mediaset deciderà di trasmettere Segreti di famiglia anche in autunno e in inverno oppure se, cosa assai probabile, interromperà la serie a settembre, pubblicando nel 2024 solo la prima stagione (34 puntate in Turchia, 102 mini-episodi nella versione italiana).

La dizi sarà naturalmente disponibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.

Segreti di famiglia: trama della prima puntata

Il cadavere di una ragazza viene ritrovato in un cassonetto a Resitpasa. A indagare sul caso ci sono l'integerrimo procuratore Ilgaz e il capo della sezione omicidi, Metin, suo padre. I due non sanno ancora però che una scoperta sconvolgente sta per travolgere le loro vite professionali e personali: accanto alla valigia che conteneva il corpo viene ritrovata la carta di credito di Metin. Come è possibile? Pochi giorni prima Cinar, figlio minore di Metin e fratello di Ilgaz, aveva rubato la carta del padre. A far ricadere i sospetti paterni proprio su di lui c'è anche un sacchetto, tenuto nascosto nella sua stanza, con all'interno delle pastiglie.

Quando il procuratore Pars convoca padre e figlio, non c'è niente che Metin possa fare per far sì che Cinar non venga trattenuto dalla polizia.

Con Metin affranto e dilaniato da intettogativi etici, Ilgaz deve prendere in mano la situazione. Si rivolge così a Ceylin, un'avvocatessa di cui lui non approva i metodi poco ortodossi ma che al momento potrebbe essere la sola capace di aiutare la sua famiglia. Le cose si complicano ulteriormente, però, quando nell'auto di Metin viene ritrovato un cardigan sporco di sangue.

Nel frattempo in un altro quartiere viene ritrovata una borsa e la polizia non ha dubbi che si tratti degli effetti personali della vittima. Quando Ilgaz convoca Ceylin all'obitorio per scoprire l'identità della ragazza uccisa, non può immaginare cosa stia per accadere: la vittima è Inci, sorella minore di Ceylin. L'avvocatessa affronta a muso duro Cinar, che lei considera l'assassino, ma il ragazzo è irremovibile: non ha ucciso Inci e non l'ha neppure mai incontrata.

Qualcuno sta cercando di incastrare la famiglia di Metin?

Il cast della nuova serie turca di Canale 5

Anche Segreti di famiglia sfoggia, come altre dizi già sbarcate in Italia, parecchi volti già noti al pubblico. Kaan Urgancıoğlu, qui nei panni del PM Ilgaz, è diventato famoso grazie al personaggio di Emir in Endless Love. Pınar Deniz, famosa in Turchia per la serie drammatica Kırmızı Oda, è l'avvocatessa Ceylin.

Tra gli interpreti della dizi al via stasera troviamo anche Başak Gümülcinelioğlu, già vista in Daydreamer - Le ali del sogno nei panni della psicologa Deniz Keskin.