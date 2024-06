La Promessa anticipazioni 18 giugno: Pia riabbraccia suo figlio, Antonio indaga sul passato di Martina

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:35 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 18 giugno alle 15:35 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la marchesa lascia la tenuta. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 17 giugno, Mercedes convince Jimena a non partire per Madrid. La ragazza, preoccupata per la gravidanza e incapace di mentire, è persuasa dalla sua amica a fingere un aborto. Teresa e Feliciano si avvicinano mentre Jimena confida a Manuel le sue emozioni altalenanti. Fernando e Alonso litigano sull'eredità, e Catalina capisce che la loro rottura è irreparabile. Jana si riprende il bambino di Pia dal convento mentre Manuel distrae la madre superiora. Abel la aspetta fuori e i due si baciano, osservati da lontano da Manuel.

Anticipazioni de La Promessa del 18 giugno: Martina è infastidita dalle domande del futuro duca

Abel, Manuel e Jana, determinati a riunire il neonato con sua madre, riescono finalmente a far uscire il piccolo dal convento di Villalquino. Questo successo porta grande sollievo a Donna Pia, la madre del bambino, la cui salute è migliorata notevolmente. È così felice che decide di chiedere al dottor Bueno il permesso di tornare al lavoro, segno che finalmente può concentrarsi sul suo futuro senza più il peso dell'angoscia per suo figlio.

Martina ha una discussione con il futuro duca

Nel frattempo, Antonio de Carvajal y Cifuentes, di natura sospettosa, inizia a investigare sul passato di Martina, la sua promessa sposa. Chiede informazioni a Manuel e a Curro, cercando di scoprire se la ragazza abbia avuto molti pretendenti. Queste domande indiscrete infastidiscono profondamente Martina, che decide di affrontare direttamente il futuro duca.

Intanto Feliciano, fratello di Petra, informa quest'ultima che sono riusciti a recuperare il figlio di Donna Pia. Petra, tuttavia, è preoccupata che la Marchesa possa scoprire la verità da altre fonti prima che lei possa comunicarle la notizia. Le sue paure sembrano confermarsi quando don Romulo le comunica che la Marchesa ha chiesto di parlare con urgenza. Infine, la duchessa de Los Infantes, dopo aver definito i dettagli sul futuro della gravidanza di sua figlia, lascia La Promessa.