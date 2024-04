La Promessa anticipazioni 2 aprile: Jana si scaglia contro Manuel, Lope e Salvador si evitano

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 26 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì.

La promessa: riassunto dell'1 aprile

Lope dichiara a Salvador di essere innamorato di Maria e Salvador non reagisce bene alla cosa. Beatriz lascia La Promessa, ma non si trattiene nell'esprimere l'astio che prova nei confronti di Martina.

Jana cerca di far capire a Manuel che Jimena sta mentendo anche sullo svenimento, ma lui non vuole più sapere di queste accuse.

Simona accetta di continuare a seguire le lezioni di Don Carlos a patto che lui non faccia capire dei loro trascorsi e che non accetti le avances di Candela.

La Promessa: Salvador evita Lope

Manuel decide, a malincuore, di non accettare l'offerta di Don Pedro di partecipare alla Coppa Herzog Staackman.

Jana rivela a Curro che è suo fratello e che il suo vero nome è Marcos, lasciandolo turbato. Cruz sorprende la famiglia con il suo ritorno e lascia intendere di avere altre sorprese in serbo, molto soddisfatta di aver spiazzato Elisa.

La baronessa è furiosa perché Cruz è tornata senza il suo permesso e si sfoga con Lorenzo.

Anticipazioni del 2 aprile: Salvador chiede un favore a Mauro

Romulo incarica Lope e Salvador di andare in paese per delle commissioni, mentre Mauro dovrà pulire l'argenteria.

Salvador propone di occuparsi del compito di Mauro perché non vuole rimanere solo con Lope, ma il maggiordomo ribadisce le sue decisioni. Rimasti soli. Salvador propone lo scambio a Mauro, che accetta, ma gli dice di nascondersi.

La promessa: Martina si dichiara a Cruz

Jana critica le scelte di Manuel

Cruz rimprovera Manuel per aver lasciato la guida della tenuta a Catalina. Martina dichiara il suo amore a Curro che, provato dalla rivelazione di Jana, ignora la ragazza.

La Promessa: Jana è arrabbiata con Manuel per aver rinunciato al suo sogno

Manuel sorprende Jana nell'hangar e lei lo accusa di essere un codardo per aver rinunciato alla Coppa Herzog e ai propri sogni.