Grande Fratello, Simona Tagli contro Beatrice Luzzi e Giuseppe Garbaldi: le insinuazioni della conduttrice

Molte delle amicizie nate nella Casa del Grande Fratello hanno vita breve, spesso i legami che si creano nella casa più spiata d'Italia finiscono una volta che i concorrenti tornano nel mondo reale. Nelle ultime ore sembra arrivata al capolinea l'amicizia tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli con quest'ultima che ha sentito il bisogno di scrivere addirittura una lettera aperta all'ex protagonista di vivere, facendo anche delle insinuazioni sul suo rapporto con Giuseppe Garibaldi.

La lettera aperta di Simona Tagli

L'ex naufraga de L'isola dei famosi 2006 è stata una delle ultime concorrenti a varcare la porta rossa che introduce nel loft di Cinecittà, prima di entrare nel reality show aveva rilasciato alcune dichiarazioni contro Beatrice Luzzi. Una volta entrata nella casa, invece, aveva legato moltissimo con la concorrente, tanto da beneficiare anche dei voti dei fan dell'attrice che la salvarono durante diversi televoti eliminatori.

Oggi, a distanza di mesi dalla fine del reality show, l'ex co-conduttrice di Domenica In ha sentito il bisogno di scrivere una lettera aperta, pubblicata sul settimanale DiPiù, per farci sapere che con Beatrice non si sente più, essendo rimasta molto delusa dal comportamento della gieffina, che in questo periodo le avrebbe mandato solo messaggi molto formali.

Simona Taglie e Beatrice Luzzi

"Beatrice che delusione. Non posso iniziare in un altro modo questa lettera. Sicuramente avrei potuto scriverti un messaggio oppure chiamarti in privato, ma ho deciso di mostrare in pubblico ciò che penso di te" scrive Simona "Ho preferito quindi scegliere la platealità di una lettera pubblica, nel rispetto di tutte le persone che si sarebbero aspettate un proseguimento del nostro rapporto, della nostra amicizia anche fuori dalla Casa, e questo, per coerenza, visto che tu stessa ne avevi parlato tanto".

"Ma ormai l'ho capito, tu sei tutto e il contrario di tutto. Lo hai abbondantemente dimostrato, dato che tutti ti hanno visto tornare sui tuoi passi anche con chi ti ha offeso e tradito. Mi riferisco ovviamente a Giuseppe Garibaldi". La lettera continua con delle accuse a Beatrice, che si sarebbe riavvicinata all'ex gieffino solo per accontentare i fan.

"Vuoi mantenere l'onda della coppia"

"Mai mi sarei aspettata, però, che una volta fuori, avresti preferito portare avanti un rapporto con una persona così altalenante nei tuoi confronti e mettere da parte la nostra complicità che inizialmente mi sembrava così forte. Dopo tre mesi dalla fine del Grande Fratello, infatti, vedo che stai ancora cavalcando 'l'onda Garibaldi' perché probabilmente hai capito che funziona. Ogni tanto fai una foto con lui, ogni tanto lo vedi, tenendolo però sempre a debita distanza ovviamente. Della nostra amicizia, invece, non c'è più traccia".

Infine, Simona Tagli spiega il motivo per cui ritiene che la loro amicizia sia finita: "Ho finalmente capito che quella persona non esiste più" e ancora "In tutto questo tempo, ti sei limitata a inviarmi un paio di fugaci messaggi, piuttosto formali e quasi a giustificarti, una volta hai scritto: 'Fra un po' riuscirò a mettere la testa anche sulla nostra amicizia'. Ma quale grazia concessa. Sai bene che queste sono solo parole vuote, chiacchiere che sei abituata a fare quando cerchi di insultare l'intelligenza altrui. Che ti piaccia o no adesso volto pagina. Nulla di personale ti auguro tanta fortuna."