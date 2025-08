La Promessa anticipazioni 4 agosto: Jana svela il suo disagio a Manuel e scatena la reazione di Cruz

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Manuel decide di proteggere Jana dalle ostilità familiari, ma Cruz trama nell'ombra. Martina e Petra, si preparano ad affrontare Ayala.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana fatica ad adattarsi alla vita tra i nobili, nonostante l'amore sincero di Manuel e il rispetto di Catalina. Si sente un'estranea in un mondo fatto di formalità e apparenze, e lo ha dimostrato più volte disertando alcune cene ufficiali. Anche durante un ricevimento organizzato da Cruz in suo onore, Jana si è sentita a disagio, bersagliata dagli sguardi freddi e giudicanti di Don Lorenzo e del conte Ayala.

Soffre il peso di un ambiente che non le appartiene e in cui si sente fuori posto. Confidandosi con Maria, ammette di non sentirsi accettata e teme di non riuscire a integrarsi. La Fernandez cerca di rincuorarla, spingendola a non arrendersi e a confidarsi con Manuel, l'unico che può davvero comprenderla. Jana sa che dovrà affrontare le sue paure per trovare il suo posto.

Anticipazioni de La Promessa: Il piano segreto di Cruz pronto a colpire Jana

La Expósito confessa a Manuel il motivo per cui evita i pranzi e le cene in famiglia: si sente a disagio e fuori luogo tra i nobili. Il giovane, colpito dalle parole della fidanzata, le promette che affronterà l'argomento con i suoi genitori. È convinto che, una volta compreso il disagio di Jana, smetteranno di trattarla con freddezza.

Nel frattempo Cruz sembra mostrarsi comprensiva e disponibile nei confronti della ragazza, ma dietro questa facciata si nasconde un piano oscuro: la donna sta tramando alle spalle del figlio e dell'ex cameriera, ed è pronta a giocare il suo asso nella manica per colpire Jana. Intanto Martina e Petra, sempre più complici, decidono che è arrivato il momento di agire contro Ayala: vogliono liberarsi definitivamente del conte.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Petra rimprovera Maria e Teresa perché trattano Jana come se fosse ancora una cameriera.