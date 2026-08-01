La Promessa anticipazioni 2 agosto: Martina e Manuel sfidano Don Lorenzo per Angela

Martina e Manuel chiedono aiuto a Don Alonso per impedire il matrimonio di Angela, mentre Petra nasconde il suo grave malore e Adriano riceve la lettera di Catalina che rivela i motivi della sua fuga.

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, Martina e Manuel decidono di intervenire contro Don Lorenzo per proteggere Angela da un matrimonio che appare sempre più assurdo e imposto. I due giovani chiedono l'aiuto di Don Alonso, sperando che la sua autorità possa fermare le nozze e cambiare il destino della ragazza.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo le spietate minacce del Barone, emerge una verità sconvolgente: Catalina è fuggita, lasciando i suoi figli al sicuro nel capanno prima di sparire. In una toccante lettera d'addio, la primogenita spiega al marito Adriano di aver sacrificato la propria vita e le sue terre esclusivamente per proteggere lui, i bambini e la tenuta dalle ritorsioni del nobiluomo. La lettura della missiva lascia Adriano devastato e incapace di accettare una separazione così crudele.

Nel frattempo, Don Lorenzo mette Leocadia con le spalle al muro dopo aver smascherato la relazione segreta e il piano di fuga tra Angela e Curro. Per proteggere la figlia da uno scandalo irreparabile, Leocadia cede alle pretese del Capitano e acconsente alle nozze. L'annuncio ufficiale del fidanzamento tra Lorenzo e Angela lascia l'intero Palazzo a bocca aperta; a pagare il prezzo più alto è Curro, che vede svanire per sempre il suo futuro con la donna che ama, impotente di fronte alla perfida vittoria del padre adottivo.

Angela è interpretata da Marta Costa

La Promessa anticipazioni: Martina e Manuel sfidano Don Lorenzo per impedire il matrimonio di Angela

Dopo aver ceduto per paura dello scandalo, Leocadia tenta di ribellarsi a Don Lorenzo, cercando di ritrattare o almeno rimandare l'accordo per il fidanzamento di Ángela. Ma il Capitano non è disposto a fare marcia indietro: De la Mata la rimette immediatamente al suo posto con estrema durezza, imponendo la sua volontà.

La grande differenza d'età e l'assurdità di questa unione non sfuggono a nessuno. Profondamente preoccupati per le nozze appena annunciate, Martina e Manuel decidono di unire le forze e chiedono a Don Alonso di intervenire con la sua autorità di capo famiglia per annullare il fidanzamento ed evitare che Ángela venga sacrificata.

Petra crolla davanti a María ma vuole nascondere il suo malore

L'irrigidimento del collo di Petra, che la servitù aveva notato nei giorni scorsi, è soltanto un primo sintomo del male che la governante sta covando. Nella puntata di domani, infatti, Petra si sente improvvisamente male e crolla davanti a María, che interviene prontamente per soccorrerla ed evitarle conseguenze peggiori.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Nonostante la gravità della situazione, l'orgoglio della donna non viene meno. La governante fa giurare solennemente alla cameriera di non rivelare a nessuno quanto accaduto: né ai padroni, né a Cristóbal, né a Samuel, che più volte le aveva consigliato di farsi visitare da un medico.

Adriano resta solo dopo l'addio improvviso di Catalina

Nel frattempo, Adriano consegna a Martina la lettera che Catalina gli ha lasciato prima di partire. Nella missiva, la giovane spiega dettagliatamente di essere stata costretta a fuggire per proteggere la vita della sua famiglia dalle minacce del Barone De Valladares.

Per Adriano inizia così il periodo più buio della sua vita. Distrutto dal dolore, ma determinato a non far mancare nulla ai suoi figli, dovrà affrontare da solo l'arduo compito di crescere i due gemelli e di mandare avanti la gestione della tenuta senza la sua amata Catalina al suo fianco.